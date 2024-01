Vondroušová utržila debakl, předtím řešila potíže: Skoro jsem nemohla chodit

„Moc jsem před turnajem netrénovala, protože jsem byla zraněná. Myslím, že tohle bylo klíčové,“ připomněla na tiskové konferenci, že se z generálky v Adelaide odhlásila kvůli potížím s kyčlí.

„Nezačala jsem nejlépe, hned jsem ztratila servis. Nehrála jsem dobře, ale ona mi ani nedala moc šancí. Hrála skvěle, zaslouží si uznání. Prošla kvalifikací, byla už rozehraná. Musím tuhle porážku vzít a pokračovat.“

Omezovaly vás v utkání nějaké zdravotní potíže?

Nic mě nebolelo, ale příprava byla blbá. Asi se to dalo očekávat. Bolela mě dole záda a dostalo se to nějak i do kyčle... Měla jsem to seklé, nemohla jsem pomalu ani chodit. Ale teď jsem to skoro necítila, stejně tak rameno (které měla zatejpované).

Cítila jste v průběhu duelu, že máte příležitost na zvrat?

Ve druhém setu jsme se tahaly, bohužel to vždy šlo na její stranu. Byl by zázrak, kdybych podobné body vyhrávala. Kdybych dala na 3:5, možná bych měla šanci, ale ona servírovala i hrála lépe. Otočit by bylo těžké.

Australskou šňůru tedy končíte se zápasovou bilancí 1:2.

Pro mě je důležité mít dobrou přípravu, kterou jsem teď neměla, takže je těžké hrát podobné zápasy. Měla jsem špatný kotník, ale v Praze jsem trénovala docela normálně. K tomu bylo kolem milion akcí a všeho možného. Bylo to docela těžké, celkově ta příprava nebyla ideální.

Mohlo jít tedy o jakousi daň za slávu?

Asi se s tím ještě musím naučit pracovat.

Australian Open 2024 Příloha iDNES.cz

Užila jste si alespoň soutěž smíšených družstev United Cup, na níž jste do sezony vstoupila?

Myslím si, že to pro nás byl dobrý začátek sezony. Na moje poměry přišel trochu brzo, ale jak nejsme celý rok v týmech, tak to byla hezká změna. Všichni jsme si blízko, tým byl super. Snažili jsme se dost, abychom se nějak viděli. V neděli jsem byla fandit Sáře (Bejlek), je hezké tady všechny ty lidi mít kolem sebe. Taky jsem byla takhle mladá a myslím si, že jí to může pomáhat. Je hrozně fajn, takže je hezké vidět, že se dostává výš a výš.

Češi tedy mají soudržnou partu?

Ano, ani nevím, jestli spolu takhle drží i ostatní země. Tady jsme se viděli hodně, i s klukama. Hrajeme karty, držíme si ten tým. Jeden druhému přejeme, což je hrozně fajn.