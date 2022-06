Chorvatský tenista Čilič se kvůli covidu odhlásil z Wimbledonu

Třiatřicetiletý Čilič se na wimbledonské trávě probojoval před pěti lety do finále, v němž nestačil na Rogera Federera. Jeho životním úspěchem je triumf na US Open v roce 2014. Před letošním Wimbledonem se dostal do semifinále turnaje v Queens Clubu, kde ho porazil Srb Filip Krajinovič.