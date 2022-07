Když se vše sejde. Víc jsem si to užila, hlásila spokojená Bouzková

Po pondělním duelu, v němž proti Rakušance Sinje Krausové měla místy lehčí potíže, se čtyřiadvacetiletá tenistka zadaptovala na pražský beton, soupeřku znala o trochu více díky tréninkům na Spartě, a navrch minimálně chybovala.

Skvěle jí fungovalo i první podání, jehož úspěšnost si s výjimkou poslední hry na servisu udržovala nad 75 procenty.

„Cítila jsem se hodně dobře, věděla jsem, že Domča do toho taky hodně chodí a byla jsem na to připravená, i když jsem zase úplně nevěděla, co od zápasu očekávat. Snažila jsem se ale hrát, co bylo potřeba a mám radost, jak jsem to zvládla, i když to byl boj až do konce,“ podotkla Bouzková.

První sadu totiž sebrala za 27 minut a ve druhé už vedla 4:0, jenže zvýšení náskoku si pak musela pracně vydřít po deseti shodách. Šalková následně získala dva gamy v řadě, ale osmou hru zkušenější protivnici odevzdala svými chybami a poslala ji do čtvrtfinále pražského turnaje.

Oproti pondělí jste cítila velký posun?

Určitě to byl mnohem lepší zápas než v pondělí, víc jsem si to užila a nebyla tak nervózní. Navíc jsem to dneska celé odpodávala. Až tedy na poslední game, ale ona si pro fiftýny chodila a bylo to těžké.

Co říkáte na to, jak se tady na turnaji ukazují mladé Češky a že jich je tolik, ať už jde o vaši soupeřku, Lindu Noskovou s Lucií Havlíčkovou nebo Barboru Palicovou?

Asi dobré tréninkové podmínky (směje se). Je to až neuvěřitelné, zdá se mi, že jich je víc a víc, každý rok se vyklube někdo nový. Domča je super hráčka, která toho má hodně před sebou, a to je ještě jednou z mnoha Češek. Přeju jim, ať se jim daří.

I ve středečním utkání jste byla favoritkou, což je pro vás možná stále docela nová role. Vnímáte větší tlak?

Možná trošku. Je pravda, že je to pro mě nová etapa, která mi přináší lehce odlišné pocity, ale i tak jsem si to užívala a podmínky byly taky dobré.

Poprvé bylo celý den pod mrakem, teploty okolo příjemných 20 stupňů...

Jo, ochladilo se asi o dvanáct stupňů a bylo to příjemné pro nás i pro diváky. Navíc jsme měli i kratší zápas, takže všechno bylo v pohodě.

V pondělí tady panovaly teploty okolo 35 °C, sebralo vám vedro nějaké síly po prvním zápase? A jaký vliv můžou mít takové podmínky směrem k dalšímu vývoji turnaje?

Po pondělku jsem byla v pohodě, jelikož to byl jen jeden den, v úterý už jsem zase normálně trénovala. Nicméně, kdyby to tak pokračovalo i do budoucna, tak člověk může být ke konci turnaje víc unavený. Proto když jsou velká vedra, vypiju třeba pět až šest litrů tekutin za den, i když na zápasy mi většinou stačí dvoulitrová láhev.

Ve čtvrtfinále vás čeká Ruska Oksana Selechmětovová, na kterou také narazíte poprvé. Znáte jí?

Musím přiznat, že jí vůbec neznám, ale na pátek si přípravu určitě uděláme.