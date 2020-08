Kristýna Plíšková o bezpečnostních opatřeních: Moc nechápu nošení roušek

Proti mladičké soupeřce byla v nevděčné roli. Byla jasnou favoritkou. Nic jiného než výhra se od ní nečekalo. „Na kurt jsem šla s tím, že nemůžu nic získat,“ uvědomovala si. „Byl by skandál, kdybych prohrála.“

Úlohu favoritky ale ustála a s českou nadějí si poradila. „Jeden zápas nic moc neukazuje, ale celkově si myslím, že to bylo takové solidnější, nebyly tam moc výkyvy. Právě to je to, na čem pracujeme,“ vysvětlovala.

Může tak vyhlížet osmifinálový duel, ve kterém se postaví Chorvatce Petře Martičové, turnajové dvojce, která přemohla Rusku Varvaru Gračevovou. „Je to antukářka, bude to určitě těžké,“ přemítá Plíšková. „Viděla jsem, že měla během posledního zápasu nějaké bolístky, tak uvidíme.“

Zpravodajství Z druhého dne Prague Open

V roce 2017 se na pražském turnaji probojovala až do finále, v němž nestačila na Němku Monu Barthelovou. Jestli by chtěla o titul zabojovat i letos? Jistě!

„Nekoukám úplně dopředu, ale myslím si, že není úplně nemožné si tady finále zopakovat,“ tvrdí.

Prague Open jen pro ni už druhým ostrým turnajem po restartu sezony WTA. Před týdnem se Plíšková představila v Palermu, kde vypadla ve druhém kole s domácí Sarou Erraniovou.

Právě na Sicílii poznala, o čem také letošní „koronavirová“ sezona bude. O bezpečnostních opatřeních a neustálém testování na možnou nákazu.

„V Palermu to bylo takové splašené, nikdo moc nevěděl, co dělat. Moc tam věci nefungovaly, i když samozřejmě dělali všechno, co mohli,“ popisovala. „A také nás tam poprvé důkladněji testovali.“

Za sebou má už pět testů, další ji čeká pravděpodobně ve čtvrtek. „Ty mi vadí nejvíc, protože jsou celkem časté,“ prohlásila.

Zatímco v Itálii v omezené míře utkáním přihlíželi i diváci a na hotelu, kde bydlely hráčky, byli i normální lidé, v Česku je podle ní režim o dost přísnější. „Mě to ale moc nevadí, jsem hlavně ráda, že se hraje,“ dodala.

S jediným, s čím se pořád těžko smiřuje, je neustálé nošení roušek. „Moc to nechápu. Jsme přece v tenisové bublině, všichni lidé, mezi kterými se pohybujeme, by měli být testovaní a měli být negativní,“ prohlásila. „Navíc rouška v takovém vedru není nic příjemného.“

I s tímto budou muset tenisté letos bojovat.