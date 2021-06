Plíšková o zrádném duelu: Byla jsem mega nervózní, podmínky mi mohou sedět

První seznámení s kurtem Suzanne Lenglenové i s celým turnajem, vrtochy počasí, na druhé straně sítě kamarádka Vekičová, která naskočila do zápasu natěšeně a uvolněně, jelikož téměř pět měsíců nehrála.

ZPRAVODAJSTVÍ vstup Plíškové do Roland Garros

Všemi záludnými okolnostmi se Plíšková prodrala a díky mazácky zvládnutým koncovkám si na úvod antukového grandslamu připsala první odškrtnuté políčko.

„Začátek byl takový všelijaký, neměla jsem vůbec timing a celkově to nebylo moc dobrý,“ hodnotila vítězství 7:5 a 6:4. „Ale potom jsem se do toho dostala.“

O čem ještě před novináři mluvila?

O soupeřce: „Je výborná hráčka, teď sice nebyla nasazená, protože chvíli nehrála, ale dokáže zahrát dobře. Měly jsme super výměny, chodila do toho šíleně. Když jsem se s ní bavila v šatně, tak říkala, že hrála mega uvolněně, neměla co ztratit a hrála možná líp, než by hrála v plné sezoně.“

O vlastním výkonu: „Od začátku jsem byla mega nervózní na začátku. Asi ne úplně z ní, ale prostě z prvního kola. Lepší už to asi nebude. Potom se to zlepšilo a hrála jsem dobře. Na začátku bylo těžké chytit rytmus a dostat se do toho, ale naštěstí se mi to podařilo.“

O podmínkách v Paříži: „Na kurtu (Suzanne Lenglenové) jsem hrála poprvé až zápas, neměla jsem možnost se tam dostat na trénink. Přišlo mi to mega rychlé, asi to tak bylo i díky soupeřce. Také foukalo a svítilo ze strany, bylo i docela teplo. Celý týden zatím bylo super počasí, což může mojí hře sedět, i když mám radši možná trochu pomalejší podmínky.“

Roland Garros příloha iDNES.cz

O další sokyni, Američance Stephensové: „Nepříjemná soupeřka, mega těžké druhé kolo. Jeden rok tu dosáhla na velký úspěch (finále v roce 2018), pak měla výkony nahoru dolů. Troufám si říct, že budeme vědět, co dělat. Stejně to většinou bývá o mě, takže přemýšlení o soupeřce ani tolik nebude.

O šatech, ve kterých hrála: „Cítila jsem se v nich docela dobře, i když růžovou teda nesnáším. Ale když mi je nabídli, tak jsem si říkala, proč ne, je to alespoň něco jiného a móda ke kurtu tak nějak patří. Docela dost lidí mi psalo, že to vypadalo dobře, tak alespoň to.“