Přijde grandslamový průlom? Kdybych nevěřila, tak nehraji, říká Plíšková

Už ve druhém kole nastražil los pařížského grandslamu Plíškové obtížnou překážku. Češka na kvality někdejší šampionky US Open a finalistky Roland Garros upozorňovala, na kurtu se o nich nepříjemně přesvědčila.

„Hrála velmi solidně, neudělala žádnou chybu zadarmo,“ líčila Plíšková. „První set byl vyrovnaný a intenzivní, druhý měl být rozhodně lepší.“

V zápase jste přišla šestkrát o podání, co bylo příčinou?

Můj servis nebyl moc dobrý, nicméně ona stojí na příjem tak strašně daleko, že mi přijde, že na ni bomby ani neplatí. Má ráda, když na ni někdo hraje rychle, využívá rychlost míče. Jsem zvyklá mít po servisu víc bodů.

Proto jste také víc riskovala?

Odehrála jsem dobrý set, bohužel jeden nestačí. A po prohraném setu už to bylo těžké, chodila jsem do toho až moc, chtěla jsem víc rychlých bodů a dělala strašně chyb.

Takže takový zápas blbec?

Úplně zápas blbec bych to nenazvala. První set jsem určitě mohla vyhrát i s tím, jak jsem hrála, přišlo mi, že jsem nehrála úplně špatně. Začátek sice nebyl nejlepší, ale potom byl zápas vyrovnaný, možná jsem měla i navrch, ale musela jsem si všechno uhrát sama. A potom jsem šla na moc velké riziko, nemám trpělivost na dlouhé výměny.

Poslední grandslamy Karolíny Plíškové 2020

Australian Open - třetí kolo

US Open - druhé kolo

Roland Garros - druhé kolo

2021

Australian Open - třetí kolo

Roland Garros - druhé kolo Předtím hrála finále US Open (2016) i semifinále Roland Garros (2017) a Australian Open (2019).

Věříte, že pořád můžete na grandslamech prorazit?

Věřím, kdybych nevěřila, tak to nehraji.

Co by vás mohlo nastartovat?

Mám to ve svých rukou, nevím, co vám mám říct. Na grandslamech jsem naposledy prohrála s Muchovou (ve třetím kole Australian Open), která pak byla v semifinále, teď se Stephensovou, která jeden grandslam vyhrála a tady v Paříži byla ve finále.

Nepříjemné soupeřky.

Prohrát s nimi není nic, co by se nemohlo stát. Možná, že když nebudu hrát s někým takovým, tak dojdu daleko. A třeba příště, i když budu hrát s někým takovým, tak vyhraji, těžko říct.