Sladký život po úniku z bubliny. Jen ta noha Muchovou pořád zlobí

Karolína Muchová se na US Open soustředí na úder v utkání proti Venus Williamsové. | foto: AP

12:00

Po návratu z New Yorku odložila Karolína Muchová roušku, vyrazila s kamarády do kavárny a stala se dívkou z plakátu. Trochu se smířila s vyřazením v osmifinále US Open a těší se na říjnový turnaj kategorie WTA Premier, který se bude konat v Ostravě, tedy „za rohem“, jak slečna z Olomouce sama říká.