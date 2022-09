Bojujeme dál. Muchová o vůli prolomit patálie i domácích koncertech

Výtečné obsazený ostravský podnik kategorie WTA 500 začne 3. října, startovní pole láká na třeba na světovou jedničku Šwiatekovou, dvojku Kontaveitovou či vítězku loňského US Open Raducanuovou.

Z Češek v hlavní soutěži figurují Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková, divoké karty obdržely Tereza Martincová a právě Muchová.

„Jsem za ni strašně ráda, znamená pro mě velkou pomoc, protože se svým žebříčkem se teď dostanu na málo turnajů. Zkusím ji co nejlíp zúročit,“ připomněla Muchová, že se aktuálně nachází až na 235. pozici pořadí WTA.

Letos odehrála jen dvanáct duelů, místo ukazování svého talentu častěji marodila. A tak bere sešlost v Ostravě jako příležitost k nakopnutí.

V čem je pro vás aktuální období nejnáročnější?

Když už něco natrénujeme a cítím, že se dostávám zpátky ke své hře, tak se mi něco stane, což mi určitě nedodává moc sebedůvěry. Je to smutné, ale takový je sport. Ve své krátké kariéře jsem toho zažila docela dost, mám v sobě bojovnost a věřím, že se to obrátí a že už mě patálie pronásledovat nebudou.

Co vám říká trenér David Kotyza?

Jako tým cítíme, že určitě máme na víc, ale bereme to, jak to je. Bojujeme dál, nic jiného nám ani nezbývá. Kdybychom byli negativní, tak se z toho dostává ještě hůř.

Kdy se vrhnete do tréninku?

O víkendu jsem se vrátila z New Yorku a mám docela čas. Začnu na turnaji v Tallinnu (kategorie WTA 125 od 26. září) a pak budu hrát Ostravu, hlavní přípravu na tyhle turnaje mám v plánu odstartovat v pondělí.

Půjde spíš o herní, nebo psychickou přípravu?

Jde to jedno s druhým. Když se daří, tak je všechno lepší. Letos jsem měla hlavně zdravotní patálie, moc jsem toho nenahrála. I teď v Americe se mi zase něco přihodilo (zánět zápěstí) a ani jsem moc netrénovala. Takže je důležité, abych hrála a trénovala. A určitě mi chybí zápasy.

Teď jste zdravá?

Jsem, všechno je v pohodě.

Máte respekt ze startovní pole turnaje v Ostravě?

Je nabušené, určitě to bude těžké. Ale jsem hlavně ráda za šanci, že se můžu zúčastnit. Doufám, že zabereme v přípravě, zahraju si zápasy v Tallinnu a potom z divoké karty zkusím vyždímat, co půjde. Dalo se čekat, že turnaj bude kvalitně obsazený. Jsem za to ráda, věřím, že i pro diváky to bude lákadlo a že aréna bude plná.

Už máte i další turnajový plán?

Do konce roku možná pojedu ještě na pár menších akcí, chráněný žebříček si nechávám na začátek příští sezony, abych mohla odehrát přípravný turnaj před Australian Open, samotný grandslam a potom větší tisícovky. Teď už stejně moc turnajů není, jen nějaké pětistovky a stopětadvacítky, na kterých bych možná zkusila kvaldu. Myslím, že pro mě vůbec není špatné hrát.

Kdyby vám ale ani chráněný žebříček, který vás dostane ještě na čtyři akce, nepomohl, můžete spadnout mimo okruh WTA.

Nad tím popravdě ani nepřemýšlím. Z každého turnaje, který si budu moct zahrát, se budu snažit vytěžit maximum. Doufám, že zahraju dobře, že budu mít i štěstí a že dobře natrénujeme.

Sledujete aktuální vývoj US Open?

Nesleduju, vůbec nevím, co se tam děje. Viděla jsem jen, že vypadl Nadal. Ne že bych nechtěla znát výsledky, ale byla jsem doma v Olomouci a nekoukám se na televizi. Nevadí mi, když to někde chytnu, ale že bych po tom pátrala, to ne.

Zato v úterý jste na Instagramu sdílela fotku z basketbalového zápasu Česka proti Finům.

Na basketu jsem samozřejmě byla, byl to zážitek. Panovala dobrá atmosféra, jen škoda, že kluci prohráli. Jiné sporty mě baví.

A jak vám jde hraní na kytaru?

Nové hity zatím nemám, ale je to jedna z věcí, která mě baví a díky které zrelaxuju. A když jsem byla v Americe, tak jsem měla narozeniny, a teď po návratu mi naši dali gramofonové desky, takže mám doma koncerty.

Kdo vám hraje?

Favoritů mám víc, teď zrovna Harry Styles nebo Imagine Dragons, takže spíš novější. Mám ráda i koncerty naživo, naposledy jsem byla tady v Praze na Harrym Stylesovi. Když na něco natrefím, tak ráda zajdu.