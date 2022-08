Plamínek uhasíná, neduhy přibývají, Muchová padá. Ale chci se vrátit, tvrdí

New York (Od našeho zpravodaje) - Rok 2022 se k tenistce Karolíně Muchové chová dost neomaleně. Pohlavkuje ji zdravotními potížemi. Okrádá ji o pouhé náznaky naděje. V šestadvaceti by mohla být na vrcholu kariéry a útočit na velké tituly. Jenže na žebříčku se u jejího jména škaredí číslo 235 a do její tváře se promítá trpké zklamání.