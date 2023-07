Exhibice? Jen když zaplatíš pokutu! To pravidlo nedává smysl, diví se Muchová

První týden po návratu z francouzské metropole jí zbaštily hlavně rozhovory a focení. Druhý strávila šestadvacetiletá slečna spíš kondiční přípravou v Nymburce. A na třetí už se přesunula do Londýna.

„Mám se docela fajn, je hezké počasí, dneska jsem si dala volno. Wimbledon je kouzelný. Těším se,“ prohlásila v nově vybudovaném středisku pro rozhovory v All England Clubu.

V příšerném kalupu si doma sotva stihla skočit na oslavnou skleničku s kamarády. Setřást veškerou únavu ani otestovat svou formu na nějaké generálce ovšem nestačila.

Některé drobné bolístky zůstaly nedoléčené. Tvrdí však, že ji omezují jen lehce. Díky své šikovnosti a přizpůsobivosti pohotově přivyká změnám, které tenistkám přináší radikální přechod z antuky na kraťoučce střižené pažity.

„Musím rychle chytit jiný rytmus, jinou hru. Potřebuju dostat do hlavy jinou taktiku. Půjdu do Wimbledonu bez jediného turnaje na trávě. Doufám, že budu mít šanci se zlepšovat zápas od zápasu.“

Karolína Muchová s trofejí pro poraženou finalistku na Roland Garros

To by samozřejmě znamenalo, že by Muchová úspěšně postupovala pavoukem plným nástrah. Ve třech dosavadních startech na londýnském grandslamu dvakrát dokráčela do čtvrtfinále.

Porazila tu Giorgiovou, Pavljučenkovovou, Badosaovou, Plíškovou či Kontaveitovou. Její pestrý styl v prostředí anglické zahrady ještě víc rozkvétá. Víc v něm může uplatnit znamenitý servis i voleje.

Teď ji los na úvod předhodil Němku Niemaierovou, loňskou čtvrtfinalistku. Muchová se s ní dosud neutkala. Schůdná sokyně na rozehrání tedy vypadá trochu jinak. „Velmi nepříjemná rivalka, připadá mi jako specialistka na trávu,“ konstatovala nasazená šestnáctka.

O to víc ji mrzí, že padla možnost exhibice, která jí v naladění na Wimbledon měla pomoct. Původně plánovanou prověrku v Boodles nicméně musela zrušit. Stále úplně nechápe pravidlo, které ji k tomu dotlačilo.

Karolína Muchová ve finále Roland Garros

„Nehrála jsem žádný přípravný turnaj. A jak jsem vyskočila na žebříčku, musela bych za účast v exhibici zaplatit pokutu. WTA mi ji spočítala na víc než půl milionu korun.“

Tolik peněz vcelku pochopitelně obětovat nehodlala.

„Nedává mi to smysl. Takový zápas by pro mě byl hodně užitečný, bavil by diváky, udělal by reklamu sportu. Bylo by fajn tohle ustanovení změnit.“

Muchová si v přeplněném areálu musela vystačit s hodinovými seancemi se sparingpartnerem Miroslavem Herzánem. Co nejvíc simulovali skutečné mače, aby si na zeleném povrchu zvykla soupeřit o body.

Ví, že její forma není stoprocentní. Přesto si troufá: „Vůbec si nemyslím, že bych po Paříži měla splněno. Jsem tu s cílem dostat se co nejdál.“