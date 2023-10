Bláznivý život. Před rokem mrzla, teď cílí Muchová na Masters. Ale trápí ji zdraví

„Příprava není stoprocentní, ale snažíme se dělat, co můžeme. Na kurtu trávím hodně času, i když ne vždycky s raketou,“ vysvětlila na čtvrteční tiskové konferenci.

Limituje ji zánět šlachy v pravém zápěstí, které si namohla právě v New Yorku, když před čtvrtfinále zkoušela jednu ze svých pověstných parádiček.

„K jejímu stylu patří, že pořád něco vymýšlí. Takových úderů dá na každém tréninku spoustu a nic se jí nestalo. Teď se to bohužel blbě sešlo,“ přibližuje trenér 27leté Češky Emil Miške. A dodává, že kdyby nešlo o pozdní fázi grandslamu, jeho svěřenkyně by kvůli bolesti další výzvy vzdala.

Na US Open čtvrtfinále zvládla, načež podlehla pozdější šampionce Coco Gauffové. Za významný počin zaplatila zhoršením potíží, pak se vrhla na zotavování.

„Zkoušeli jsme hrát i nehrát, zápěstí jsme různě léčili,“ osvětluje. „Ve čtvrtek ráno jsem od doktora dostala zelenou, že můžu hrát. Doufám, že do Mexika odletím a nastoupím tam.“

Aby si účast na hvězdné sešlosti pojistila, přihlásila se na akci WTA 500 v Čeng-čou, která se konala minulý týden. Do Číny dorazila, nicméně když zjistila, že její konkurentka Maria Sakkariová z boje o Cancún vypadla, účast na poslední chvíli zrušila. „S týmem jsme dělali všechno pro to, abych hrát mohla, ale prostě to nešlo. Už jsme v hlavě měli, že jsem kvalifikovaná, takže jsme zase letěli do Česka.“

Česká tenistka Karolína Muchová se loučí po porážce v semifinále US Open.

Ještě předtím s Markétou Vondroušovou a Uns Džábirovou natočily video, jak si vychutnávají potvrzení výpravy do Mexika. „Byly jsme rády a pogratulovaly si,“ povídá Muchová.

Slavily hlavně s krajankou a rovněž členkou I. ČLTK Praha Vondroušovou, s níž je v poslední době pojí podobný osud.

„Zavzpomínaly jsme, jak jsme minulý rok touhle dobou hrály turnaj ITF ve Shrewsbury, kde byly v hale asi tři stupně. A za rok se bavíme o tom, že jedeme na Turnaj mistryň. Život je bláznivý,“ ohlíží se Muchová.

V jejím případě tato věta skutečně platí. V říjnu 2022 se pohybovala kolem 150. místa světového žebříčku, po vleklých zdravotních komplikacích se marně škrábala vzhůru.

Se začátkem letošní sezony však zavelela k útoku na nejvyšší příčky. Probila se do finále Roland Garros a zmíněného semifinále US Open, díky dalším solidním výsledkům premiérově vystoupala do první desítky pořadí.

„Zatím životní sezona. Skončit mezi nejlepší osmičkou je pohlazení pro celý tým,“ shrnuje.

Slovenský kouč Miške prozradil, že před antukovou částí roku si se svěřenkyní dali za cíl právě kvalifikaci na Turnaj mistryň. „Splnili jsme ho, což je fantastické. Ale když už se tam dostala, byli bychom rádi, aby získala titul,“ zasmál se.

Karolína Muchová

Vzápětí zvážněl, když hovořil o nelogické volbě WTA, která osm elitních singlistek a deblových párů posílá do Mexika, zatímco hned dva dny po Masters startuje v Seville finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové.

„Nerozumím, jak se něco takového může stát,“ diví se Miške.

„Cancún zní jako ráj a skvělé místo, ale je na druhé straně světa,“ doplňuje Muchová. „Teď vrcholí asijská tour, pak budeme v Mexiku a další týden se hraje v Seville. Je to bláznivé. Ale věřím, že půjde o výborný turnaj. I když to vypadá, že tam zázemí staví na poslední chvíli.

O ambicích nepřemýšlím, všechny holky jsou unavené a stát se může cokoli.“ Společně s Vondroušovou zatím plánují, že mexicko-španělský dvojboj podstoupí.

Muchová se na něj jako už tradičně nachystala hudebním zážitkem: v sobotu si v O2 areně užila vystoupení zpěvačky Ewy Farne.

„Jeden z nejlepších koncertů, na kterém jsem byla, a to chodím hodně často,“ rozplývá se. „Líp jsem se naladit nemohla.“