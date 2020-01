Nebyla jsem to já. Hledám svoji hru, lamentovala Muchová

Jako nasazená dvacítka měla podle předpokladů na Australian Open domašírovat dál než do druhého kola. U protinožců však třiadvacetiletá slečna nenalezla svou pohodu.

Už po úterní partii s Belgičankou Kirsten Flipkensovou si vytkla pár chyb. Čtvrtek pro ni byl ještě temnějším dnem.

Utkání s Bellisovou, která se vrací po několika zraněních a operacích, mělo původně startovat v jedenáct, jenže počasí se bouřilo, a tak...

„A tak nám začátek posouvali po půlhodinách. Přijela jsem brzo, takže jsem se nestihla najíst. Zase a znova jsem se rozcvičovala, což je únavné. Nakonec jsme šly na kurt ve tři.“

Takové situace k tenisu patří. Muchová nefňukala, spíš jen věcně popisovala dění.

„Při zápase docela foukalo, což ale bylo pro obě stejné. Já jsem se cítila pomalejší, ospalejší. Nebyla jsem to já. Soupeřka hrála dobře.“

Podle oficiálních statistik vyrobila celkem 31 nevynucených chyb, její sokyni jich napočítali 18. V úvodu sezony se teprve rozhýbává.

„Hledám svoji hru. Je to frustrující, protože jsem zvyklá na lepší výkony. Na druhou stranu nehodlám panikařit. Poletím domů a dostanu se zpátky do formy. Pak vyrazím do Dauhá a Dubaje.“

V Brisbane vypadla hned v prvním kole, kde ji skolila Alison Riskeová, další Američanka. Z Austrálie si tak Muchová veze nelichotivou bilanci 1-2.

Nicméně rok bude ještě dlouhý.

Na nápravu dojmu má letos spoustu času. Ještě devět měsíců.