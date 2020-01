Thriller na třináctce. Tolik zbytečných chyb, žasla Češka. I tak jásala

Kurt číslo 13, z něhož je krásně vidět mrakodrapové panorama Melbourne, se v úterý navečer stal jevištěm pro zvlášť dramatické představení.

Několikrát se zdálo, že příběh svižně spěje k závěru. Jenže objevila se nečekaná zápletka.

Třiadvacetiletá Muchová vedla nad zkušenou Belgičankou Kirsten Flipkensovou ve třetí sadě 4:0 a za stavu 5:2 měla dva mečboly. Sokyně je odvrátila a srovnala na 5:5.

V tie breaku se Češka utrhla na 4:0. Flipkensová dotáhla na 4:4.

Pozor, 8:4 pro Muchovou. Tak teď... Kdepak. 8:7.

Až pak se povedlo thriller ukončit. Vítězka zaťala pěst a s úlevou zvedla tvář k nebi. „Byla jsem dost nervózní a udělala moc zbytečných chyb. Jsem ráda, že jsem to nějak dohrála a vyhrála.“

Ne, nepředvedla zrovna famózní výkon. Napáchala sedm dvojchyb a celkem 60 nevynucených „errorů“. Zároveň ale v rozhodujících chvílích zabodovala díky brilantní bekhendové smeči ve výskoku či dokonale provedenou ztečí servis - síť.

Znovu se ukázalo, jak úžasně šikovná tahle slečna z Olomouce je, třebaže před Australian Open nastoupila k jediné přípravné partii.

„Projevilo se, že mi na začátku sezony chybí zápasová praxe,“ podotkla. „Zkazila jsem pár úderů, které jindy zvládám poslepu. Na druhou stranu jsem si hodně pomáhala voleji.“

Ano. Celkem 56krát vyrazila vpřed a 35krát bodovala (62,5 procenta). Zatímco řada špičkových tenistek se k výletům na síť musí nutit, Muchová se v nich leckdy vyžívá.

Úterní drama si musela do značné míry protrpět, což by ji ovšem mohlo posílit do dalších kol.

„Taková vydřená výhra mému sebevědomí určitě prospěje. Doufám, že příště budu klidnější a půjde mi to o trošku líp.“

V další partii potká nadějnou Američanku Catherine Bellisovou, jejíž jméno se na žebříčku skrývá až u čísla 600, neboť se vrací po zranění. Muchová o ní před rozhovorem s reportéry ještě nedumala. Pravila jen, že očekává další těžký mač.

Australian Open příloha iDNES.cz

Podstatné však je, že jí loňský skok ze 145. místa na 21. pozici nestačí. „Vážím si toho, co jsem dosáhla. Ale jede se dál. Chci pořád výš.“

Najala nového kondičního trenéra Jaroslava Blažka. Podstoupila třítýdenní soustředění na Tenerife pod dohledem fyzioterapeuta Michala Novotného.

Její touha po úspěchu nezmizela.