K favoritům dolarového turnaje v Liberci patří i čeští tenisté

Po letním challengeru ATP Svijany Open se na kurtech U Jezírka koná další poměrně velký mezinárodní turnaj tenistů, i když s menší dotací, protože jde o nižší sérii ITF. Přesto se v hale na akci se jménem Liberec Open představí velmi solidní konkurence a ti nejlepší získají cenné podzimní body i slušné finanční odměny.

Turnajovou jedničkou je 19letý český talent a člen daviscupového týmu Tomáš Macháč z pražské Sparty, jemuž aktuálně ve světovém žebříčku ATP patří 303. příčka. Macháč se na letošním turnaji Svijany Open v Liberci překvapivě probil až do semifinále.

Nasazeným hráčem číslo dva je zkušený Bělorus Vladimir Ignatik (29 let, 309. ATP), trojkou je prostějovský Václav Šafránek (25 let, 346. ATP), člen širšího kádru české reprezentace.

„Je to pro nás velké a příjemné překvapení, že tady tyto tři velmi kvalitní hráče máme. Ještě asi chtějí na konci sezony vybojovat nějaké body. I jména dalších tenistů dávají záruku, že to bude kvalitní turnaj,“ tvrdí Tomáš Trsek, manažer LTK Liberec.

Dále se z Čechů představí Robin Staněk, vítěz stejného turnaje ITF, který se hrál v minulém týdnu v Olomouci, letošní český antukový mistr Petr Nouza či Michal Konečný, v Liberci budou bojovat i tenisté z Ruska, Monaka, Slovenska, Německa, Itálie, Polska, Rakouska a dalších zemí.

Dnes na třech kurtech v hale U Jezírka vyvrcholí kvalifikace a několika úvodními duely začne 1. kolo hlavní soutěže, v níž bude startovat 32 hráčů. Nejvýše nasazení tenisté by nejspíš měli do turnaje vstoupit zítra, kdy se uzavře program 1. kola. Začínat by se mělo vždy v 10 hodin.

Součástí Liberec Open je soutěž ve čtyřhře, ve které bude na divokou kartu startovat zkušený liberecký pár Majšajdr - Zahrádka.