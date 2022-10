Lehečka si jako první Čech zahraje Turnaj mistrů pro mladé tenisty

Jiří Lehečka se kvalifikoval jako první Čech na Turnaj mistrů pro tenisty do 21 let. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi si zajistil účast díky sedmé příčce v žebříčku mladých hráčů. Turnaj se uskuteční v Miláně od 8. do 12. listopadu.