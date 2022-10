Titul za jedenáct dní spolupráce. Když se spojí supertalent a superkouč

Rune se ve vyhlášené Mouratoglouově akademii poprvé objevil už ve třinácti letech, francouzského trenéra však do svého týmu oficiálně přijal až před necelými dvěma týdny.

„Zatímco se Simona Halepová zotavuje a nehraje, podpořila mě, abych si hledal novou spolupráci,“ vysvětlil Mouratoglou, že od své svěřenkyně, která podstoupila operaci nosu, a navíc čelí obviněním z dopingu, dostal svolení pracovat jinde.

Právě s výhledem na návrat Rumunky se ale s mladým Dánem spřáhl jen do konce letošního roku: „Absolvujeme spolu čtyři turnaje a zimní přípravu na sezonu 2023.“

Vzhledem k této omezené době se bývalý mentor Sereny Williamsové rozhodl nezahálet a s dánskou nadějí okamžitě získává úspěchy.

K zisku prvního titulu jim stačilo jedenáct dní, tak málo času uběhlo od oficiálního oznámení spolupráce k nedělnímu finále ve Stockholmu, v němž Rune zdolal Tsitsipase dvakrát 6:4.

„Byl to z mé strany neuvěřitelný zápas. Věděl jsem, že půjde o těžký duel, takže jsem se jen snažil držet herního plánu. Musel jsem hrát svůj nejlepší tenis a jsem moc šťastný, že se mi podařilo ho najít.“

Předtím ustál třísetové bitvy s Australanem de Minaurem a Britem Norriem, a tak si přirozeně vysloužil ocenění i od nového trenéra.

„Jsem na tebe pyšný, jak jsi celý týden hrál, jak ses zlepšoval a přizpůsoboval a jak jsi zvládl tlak ve finále,“ chválil Mouratoglou.

Rune si díky druhému titulu na okruhu ATP v kariéře vylepšil žebříčkové maximum, od pondělka figuruje na 25. místě.

Letos zaujal především na Roland Garros, kde v osmifinále přemohl Tsitsipase, načež padl s pozdějším finalistou Norem Ruudem.

V devatenácti tak pořádně změnil zavedené tenisové pořádky, jenže po tažení na antukovém grandslamu najel na trudnou sérii šesti porážek v řadě.

Znovu pookřál až v závěrečných týdnech roku. Postoupil do finále v Sofii, poté řádil ve Stockholmu. Tento týden startuje v Basileji.

A samozřejmě znovu pod dohledem Mouratogloua.

„Holger je v momentě kariéry, kdy hledá něco extra, co by ho posunulo na další úroveň,“ vysvětluje 52letý trenér. „Jeho ambice jsou velmi vysoké. Vždycky říkal, že chce být světovou jedničkou. A opravdu na to má.“

Pokud jej povede správný trenér. A málokdo je v branži respektovaný tak jako Mouratoglou.

„Mám rád jeho přístup a jeho znalosti jsou nesporné,“ cení si Rune kouče.

I kdyby nakonec skutečně spolupracovali jen dva měsíce, dánský supertalent z nich chce vytěžit maximum. A svými výkony trenéra nahlodal, aby na něj pamatoval, až bude shánět dlouhodobé angažmá.