Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Na oficiálním snímku akce pózuje v odvážném gestu: dlaní přiloženou k uchu si žádá hlasitější potlesk. Aby si jej Jiří Lehečka skutečně vydobyl, bude muset vytáhnout pestrou škálu dovedností. V úterý v Miláně vstoupí do přehlídky tenisového mládí v podobě Turnaje mistrů do 21 let. Prestižní podnik, který se poprvé konal v roce 2017, okusí jako první Čech.