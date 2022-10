Bouzková je v Guadalajaře ve čtvrtfinále, Lehečka ve Stockholmu skončil

Česká tenistka Marie Bouzková porazila na turnaji v Guadalajaře Ljudmilu Samsonovovou z Ruska 0:6, 7:5, 6:3 a postoupila do čtvrtfinále. To Jiří Lehečka se do stejné fáze turnaje ve Stockholmu neprobojoval, Emilu Ruusuvuorimu z Finska podlehl dvakrát 2:6.