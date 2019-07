Lendl už Zvereva netrénuje, po Němcově kritice se rozešli

Devětapadesátiletý Lendl jako Zverevův trenér skončil krátce poté, co ho vítěz jedenácti titulů ATP zkritizoval.

„Naše tréninky trvají dvě hodiny a on z toho půl hodiny vypráví o svém psovi nebo o tom, jak hrál golf. Měl by do toho dávat víc,“ prohlásil Zverev na turnaji v Hamburku.

Lendl se ke Zverevovu trenérskému týmu připojil loni v srpnu a německý tenista pod jeho vedením poté v listopadu vyhrál Turnaj mistrů. Naposledy Zverev uspěl v květnu na turnaji v Ženevě, k tomuto triumfu ale Lendl nepřispěl, protože celou antukovou část sezony vynechal.

Lendl kromě Zvereva vedl také dvakrát Brita Andyho Murrayho. Při prvním angažmá mu pomohl k prvním dvěma grandslamovým vítězstvím na US Open v roce 2013 a ve Wimblednu 2013. Londýnský turnaj s ním poté vyhrál ještě v roce 2016.