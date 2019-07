Z nešťastníka hrdinou. Jak Veselý vyřadil Lendlova hocha Zvereva

Vyřadil Němce Sašu Zvereva, nasazenou šestku, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5 a po proměněném mečbolu řval společně s burácejícím publikem na zaplněném stadionu jako divoké zvíře.

Zvedl obličej k nebi. Zatínal pěsti. Děkoval obecenstvu za přízeň. Při odchodu z dvorce pak poslal polibek manželce a dceři. „Děti do pěti let tu nesmějí do hlediště, a tak holky seděly v hráčském salonku u televize,“ řekl bezmála šestadvacetiletý český hrdina dne.

Jaká to proměna z nešťastníka, který o sobě po porážce od Leonarda Mayera 6:7, 3:6, 0:6 na Roland Garros sebemrskačsky prohlásil: „Dostal jsem hroznou nakládačku. Jsem teď pro soupeře příjemný los. Nevěřím si. Nehýbu se moc dobře. Nejsem uvolněný. Svaly jsou ve strašném napětí.“

Na následném challengeru v Prostějově poté klesl do ještě temnějších hlubin, když hned v prvním kole podlehl Švýcarovi Sandru Ehratovi, až 409. muži žebříčku.

Sám se v pořadí ATP Tour sesypal na 124. místo. A zatímco doma čerstvý ženáč a otec malé Sofie zažíval nádherné období, v práci se ukrutně soužil.

Na Wimbledonu, kde obhajuje hromadu bodů za loňský postup do osmifinále, musel poprvé od června 2013 do kvalifikace.

Z nedalekého skromného areálu v Roehamptonu se ovšem propracoval na přepychový kurt číslo 1, kde v utkání se svěřencem legendárního Ivana Lendla zazářil.

„Bohudík za kvaldu. Ty tři zápasy mi pomohly, abych získal jistotu a sebedůvěru. Bez nich bych nad Zverevem nevyhrál,“ pravil.

Pochvaloval si též obnovenou spolupráci se zkušeným trenérem Jaroslavem Navrátilem, s nímž se v přípravě zaměřil třeba na podání.

„Požádal jsem pana Navrátila o pomoc a jsem rád, že do toho se mnou šel,“ řekl vděčně.

Wimbledon 2019 Speciální příloha iDNES.cz: zpravodajství, rozhovory, reportáže, pavouky, ...

V All England Clubu opět potvrdil, že na trávě nejvíc vyniknou jeho zbraně – levácký servis a spíš přímé údery. Dostane-li se do ráže, zručně zakončuje výměny na síti.

V minulosti tu zdolal například Gaela Monfilse, Dominika Thiema, Diega Schwartzmana či Fabia Fogniniho.

Ačkoliv se Zverev na krátce střižených pažitech necítí nejpohodlněji, na grandslamech stále nedokáže naplnit velkolepá očekávání a v poslední době jej rozptylují utajované osobní problémy, pro Veselého je triumf nad ním tuze cenný.

Před utkáním byl smířený s tím, že v úterý poletí z Londýna do Brna. Po něm si v euforii uvědomoval: „Často bojuju s nedostatkem sebevědomí. Ale když jsem schopný porazit takové hráče, nějaká kvalita ve mně být musí.“

Ve středu ji může předvést v partii s uruguayským rutinérem Pablem Cuevasem, jenž se ve Wimbledonu teprve podruhé v kariéře prosmýkl do druhého kola.

„Teď odsud musím rychle zmizet, všeho nechám a budu se soustředit jenom na něj,“ plánoval Veselý.

Šanci, jež se před ním zjevila, nehodlá nechat pláchnout jen tak.