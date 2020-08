Pella a další tenista jsou kvůli kondičnímu trenérovi s covidem v karanténě

Dva tenisté s ním byli v blízkém a dlouhém kontaktu, což je poslalo do karantény. V té skončil i Pellův trenér José Acacuso. „Ten s ním cestoval ve stejném letadle a bydlel s ním na pokoji,“ doplnil pětatřicátý hráč světa na instagramu.

Pella i kouč přitom byli negativní. „Nic zvláštního nepociťujeme. Ale pořadatelé mě vyřadili z turnaje. I můj kondiční trenér je bezpříznakový,“ popisoval.

Nyní bude obden chodit na testy. Pokud vše půjde dobře, mohl by po karanténě stihnout grandslamové US Open. To v areálu ve Flushing Meadows začne 31. srpna.

Americká ESPN a jihoamerická média spekulují o tom, že druhým tenistou v karanténě je 94. hráč světa Hugo Dellien z Bolívie. Ten je totiž dalším svěřencem kondičního trenéra Galvana.