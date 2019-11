Tenis pro nespavce. Daviscupový debl skončil po čtvrté ráno

Výsledky Davis Cupu Dlouhá středa v Madridu

Výběr USA zvítězil 2:1 poté, co Sam Querrey a Jack Sock zdolali Simonea Bolelliho a Fabia Fogniniho 6:7, 7:6 a 6:4. Už po prvním setu čtyřhry přitom bylo jasné, že ani jeden z týmů nemá šanci postoupit ze skupiny do čtvrtfinále.

„Samozřejmě, že jsem unavený,“ konstatoval Fognini po zápase, který se svým pozdním koncem zapsal do historie soutěže. Na tenisových turnajích skončilo později pouze jedno utkání - v roce 2008 na Australian Open dohráli Lleyton Hewitt a Marcos Baghdatis ve 4:34.

Davis Cup poprvé vrcholí závěrečným turnajem a program přetekl hodně přes půlnoc také o den dříve, i když se začíná v 11 hodin dopoledne. V duelu Španělska s Ruskem začínala za stavu 1:1 rozhodující čtyřhra v půl jedné ráno.

„Znamená to velký problém pro nás hráče i pro lidi, co přijdou do haly,“ uvedl první hráč světa Rafael Nadal.

„Rozhodí vám to spánek, stravování. Kluci po takových zápasech potřebují péči a pak kolikrát musíte jít další den hrát znovu. Je to další věc, s kterou se musíme tenhle týden popasovat,“ uvedl australský kapitán Lleyton Hewitt, který patří ke kritikům nového formátu.

Systém dvou dvouher a čtyřhry v jeden den klade na týmy značné nároky. Například Britové s Nizozemci strávili na kurtu ve vzájemném zápase dohromady téměř devět hodin. „Tak dlouho jsem na lavičce mockrát neseděl,“ uvedl britský kapitán Leon Smith.