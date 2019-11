Djokovič pečetil postup Srbů, zahrají si o semifinále Davis Cupu

V play off Srbové narazí na Rusy, kteří postoupili jako nejlepší tým z druhých míst. Francouzi jsou naopak ze hry stejně jako už od středy chorvatští obhájci titulu.

Djokovič porazil v utkání týmových jedniček Benoita Paireho dvakrát 6:3. Krajinovič předtím po vyrovnanějším průběhu přehrál Jo-Wilfrieda Tsongu 7:5 a 7:6.

Ve čtvrtfinále jsou i Němci, kterým postup zajistil Philipp Kohlschreiber vítězstvím v úvodní dvouhře duelu s Chile nad Nicolásem Jarrym.

Nejlepší tým skupiny C narazí na Británii, nebo Kazachstán, o čemž rozhodne ve vzájemném duelu závěrečná čtyřhra.

Nerozhodný stav po dvouhrách dal jistotu postupu také Argentině jako druhému nejlepšímu týmu z druhých míst. Soupeřem Jihoameričanů budou domácí Španělé.

Čtvrtfinále už ve čtvrtek rozehrají Australané s Kanaďany, ostatní zápasy jsou na programu v pátek. Španělé se ve vyřazovacích bojích budou muset obejít bez Roberta Bautisty, který tým opustil kvůli vážnému zdravotnímu stavu otce.

Bautista odcestoval za rodinou do 400 km vzdáleného Castellónu. V Madridu prohrál s Rusem Andrejem Rubljovem a porazil Chorvata Nikolu Mektiče. Pro play off by jej měl nahradit Feliciano López, nebo Pablo Carreňo.