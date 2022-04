Semifinále? Uspokojí mě jen titul, hlásí Macháč. Na Spartě ho trápí žebra

Macháč si semifinále zajistil divokým výsledkem 7:6 a 6:0, krušné chvíle přitom zažíval hlavně ve druhé sadě.

„Ze začátku to nebylo až tak hrozné, neomezovalo mě to. Ale postupně mě to chytlo, nemohl jsem dýchat,“ popsal pro Tenisový svět potíže se zablokovanými žebry.

Uvažoval kvůli nim i o skreči, jenže když vydřel první sadu v tiebreaku, rozhodl se pokračovat.

„Měl jsem i štěstí, že mi Lukáš pomohl, protože je nepříjemné, když je soupeř zraněný a vy víte, že k výhře stačí jen málo,“ vcítil se do krajana.

Macháč tak ve druhém dějství nastolil taktiku co nejkratších výměn a slavil s ní až nečekaně jednoznačný úspěch.

„Jsem spokojený, že jsem to zvládl fyzicky, že můžu stát a dýchat. Takový zápas jsem asi ještě neodehrál. Měl jsem v hlavě, že to skoro nejde.“

Do sobotního semifinále se pokusí dát do kupy. Znovu jej čeká derby, tentokrát proti Daliboru Svrčinovi, který ve čtvrtfinále přešel přes Lorenza Giustina. Ital z duelu za stavu 0:6 a 1:4 odstoupil.

„Radši bych zápas dohrál,“ uvedl Svrčina. „Nevím, co měl soupeř za problémy, ale vypadalo to, že od začátku nebyl hlavou v zápase. Když jsem to držel a hrál jsem aktivně, tak byl hodně odkouslý.“

Díky výhrám českých nadějí tak mají domácí tenisté jisté jedno místo v nedělním finále. Postoupí do něj Macháč, nebo Svrčina?

„Každý by radši viděl, kdybychom proti sobě hráli až ve finále,“ pousmál se druhý jmenovaný. „Tomáš je výborný hráč, bude to pro mě zkouška. Nebudu mít co ztratit, půjdu do toho s tím, že budu chtít vyhrát.“

Stejné ambice má i Macháč, který se coby 150. hráč světového žebříčku nemíní spokojit s účastí v semifinále. „Když jsem challengery začínal hrát, tak pro mě semifinále bylo něco neskutečného. Ale když už jsem tři vyhrál, tak mě uspokojí jenom titul.“

Lepší z českého derby narazí v nedělním finále na vítěze utkání mezi Rakušanem Sebastianem Ofnerem a Tseng Chun-hsinem z Tchaj-wanu.