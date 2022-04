Na Spartě bude český finalista, Macháč bude hrát se Svrčinou

Svrčina postoupil ze čtvrtfinále poté, co mu vzdal za stavu 6:0 a 4:1 pro českého hráče Ital Lorenzo Giustino. Macháč přes problémy se žebry zvládl derby s Lukášem Rosolem 7:6 a 6:0. Skončil naopak Jonáš Forejtek po prohře 2:6, 6:7 s Rakušanem Sebastianem Ofnerem.

Šestý nasazený Macháč udolal o patnáct let staršího Rosola za hodinu a dvacet minut. „Jsem rád, že to mám za sebou, protože zápas byl hodně bolestivý. Kdyby to nebylo na Spartě, tak bych skrečoval,“ řekl Macháč, kterého trápí zablokovaná žebra.

Macháč věřil, že se za pomoci fyzioterapeuta dokáže na semifinále připravit. „Každopádně to půjdu zkusit a budu makat,“ ujistil 150. hráč světa. V turnaji narazí potřetí na krajana, po Michaelu Vrbenském a Rosolovi ho čeká Svrčina.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Forejtkův přemožitel Ofner a turnajová trojka - dvacetiletý Tseng Chun-hsin z Tchaj-wanu.

Challenger TK Sparta Prague Open antuka, dotace 45.730 eur Dvouhra - čtvrtfinále:

Svrčina (ČR) - Giustino (It.) 6:0, 4:1 skreč

Macháč (6-ČR) - Rosol (ČR) 7:6 (7:3), 6:0.

...

Turnaj mužů v Barceloně antuka, dotace 2,802.580 Dvouhra - 3. kolo:

Ruud (2-Nor.) - Ruusuvuori (Fin.) 6:2, 6:2

Auger-Aliassime (3-Kan.) - Tiafoe (13-USA) 7:5, 6:4

Schwartzman (6-Arg.) - Musetti (It.) 6:4, 7:5

Carreňo (8-Šp.) - Sonego (11-It.) 6:2, 5:7, 6:2

De Minaur (10-Austr.) - Harris (JAR) 6:0 skreč

Tsitsipas (1-Řec.) - Dimitrov (14-Bulh.) 6:1, 6:4

Alcaraz (5-Šp.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:3

...