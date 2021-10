Zářná budoucnost. Patnáctileté Češky dominují světu, chválí je i Kvitová

Je to nejčastější otázka, která na české tenistky směřuje ze všech koutů planety. Jak to děláte, že u vás máte tolik skvělých hráček? Uspokojivá odpověď neexistuje. Ovšem ke kladení tohoto dotazu přibývají stále další důvody. Stačí se podívat na víkendové výsledky Poháru Billie Jean Kingové v kategorii do šestnácti let. Ano, tušíte správně: triumfovaly v něm tuzemské naděje.