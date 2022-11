Snažím se dělat nepořádek, tvrdí Siniaková. Ona je Terminátor, žasne parťačka

Siniaková se do Skotska ve středu přitrmácela z amerického Texasu, kde se konal Turnaj mistryň. Vondroušová po půlroční přestávce snesla během minulých dvou týdnů nevšední zápřah na podnicích v Poitiers a Shrewsbury, na nichž získala jeden singlový a dva deblové tituly.

Ani jedna by se za daných okolností neměla cítit nějak zvlášť svěží. Ve čtvrtek večer však obě obstály. Sklízely gratulace, chválil je kapitán Petr Pála. Není divu. Především Siniaková, deblová světová jednička, po scéně kmitala jako blonďatý rarach.

Od začátku jste se na dvorci smály, vypadaly jste báječně naladěné. Byla to maska, či realita?

Markéta Vondroušová: Já byla od začátku docela v poho. Věděla jsem, že mám vedle sebe Kačku, která umí debly neskutečně. Tak jsem si říkala, že se to nějak vyvrbí.

Kateřina Siniaková: Když jsme přišly na kurt, nervozita opadla. Dostaly jsme se do hry a byly v pohodě.

Kateřina sršela energií, souhlasíte, Markéto?

MV: Věděla jsem, že Kačka po kurtu takhle lítá. Snažila jsem se ji krýt zezadu, kdyby něco nechytila nebo nedoběhla. A taky jsme se tam v jedné výměně honily za sebou jako blázni.

Katko, jak vám bylo po těle? Nepřemáhala vás únava?

MV: Po příletu trénovala asi šestnáct hodin, takže je zjevně úplně v klidu. (směje se)

KS: Né, cítila jsem se dobře. Ani nemám pocit, že jsem přiletěla z Ameriky. Takže ťuk ťuk, snad všechno zůstane tak, jak má.

Platí kapitánova hláška, že Katka Siniaková vydrží všechno?

MV: Naprosto, ona je Terminátor.

Kateřina Siniaková se radí s Markétou Vondroušovou během čtyřhry na Billie Jean King Cupu v Glasgow.

Na vašem výkonu závisel do značné míry osud českého týmu na turnaji. Jakou vám vítězství udělalo radost?

MV: Říkala jsem si, že bych se dneska chtěla s Kačkou jen tak rozehrát. A nakonec jsme šly na rozhodující zápas. Ale od začátku jsem se cítila dobře a šlo nám to.

Před utkáním jste prohlásila, že čtyřhra s Katkou je na jiné úrovni. V čem konkrétně?

MV: Ona je zvyklá plánovat každý krok, na což nejsem zvyklá. Ale vedla mě dost dobře, snad ani jednou nebyly zmatky. Ještě musím vypilovat některá znamení, ale jinak jsem se držela.

KS: Jsem ráda, že se to tak povedlo, protože při pravidlech bez výhod a se super tie breakem se může stát cokoliv. Chytily jsme začátek, nastoupily suverénně a držely si vysoký level celý zápas.

Jak jste prožívaly koncovku, kde se hned tři gamy za stavu 40:40 lámaly rozhodujícím míčem?

KS: Hrozně! Nesnáším „No-Ad“ (počítání bez výhod).

MV: Jednou mi přiletěl dobrý servis, pak zase soupeřky zahrály neskutečnou výměnu. Do třetice už jsem si říkala, že musím balon přendat přes síť, ať to zkazí. Hlavně už jsem nechtěla jít podávat na vítězství!

Markéto, i vy teď máte osmizápasovou vítěznou šňůru v deblu. Překonala jste si osobní rekord?

MV: V juniorkách jsme takhle hrály s Miri (Kolodziejovou) často. Ale v ženských už to nejde tak snadno. Jsem ráda, že jsem se s Miri (v Poitiers a Shrewsbury) rozehrála a dneska jsem nebyla tolik vyjukaná.

Katko, jak si vedla Markéta?

MV: No?

KS: Hmmm… (směje se) Byl to super zápas. Maky mi hrozně pomohla zezadu a taky na síti. Samozřejmě ještě musíme vylepšit znamení, protože já jsem zvyklá komunikovat, ukazovat si, aby druhá věděla, co udělám. Snažím se na kurtu udělat nepořádek, abych překvapila soupeřky. Ale potřebuju, aby s tím moje parťačka počítala. Řádily jsme tam obě.

Cítila jste se, Katko, ve svém živlu?

KS: Musela jsem si trochu zvykat na povrch. Ale na síti? Tam jsem s výkonem spokojená. Ráda u ní běhám a vychytávám balónky. Myslím, že bych to i měla umět.

MV: Jsi první na světě, tak to bys teda fakt umět měla!