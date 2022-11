Vrabec v hrsti nestačí, říká táta Siniakov. Dceru Kateřinu tužil i při boxu

Glasgow (Od našeho zpravodaje) - Přiletěla z Ameriky do Skotska a za chvíli pádila na trénink. Z Kateřiny Siniakové při BJK Cupu čiší báječná nálada. Bez okolků naskočila do rozhodujícího deblu v utkání s Polkami, v němž ukázala, proč je ve čtyřhře světovou jedničkou. A v klíčové páteční partii o postup ze skupiny proti USA ji kapitán Pála postavil i do singlu, ve kterém přesvědčivě zdolala žebříčkovou sedmičku Gauffovou 7:6, 6:1.