Grandslam už patří i dívce z nového tisíciletí. Kanaďance beze strachu

dnes 10:58

Stříbrný ušatý pohár pro vítězku US Open vrazila do rukou Sylvainu Bruneauovi. Byla to přece i jeho chvíle. Tenisový kouč Bianky Andreescuové okamžitě vzbudil zájem fotografů a rozpačitě říkal: „Na vyhrávání takových trofejí nejsem vůbec zvyklý.“ Mladá svěřenkyně s úsměvem opáčila: „Tak si zvykni.“