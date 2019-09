Počtvrté krok od rekordu. Vzchopí se Serena W. ve finále US Open?

Postupem do 33. grandslamového finále kariéry načala na US Open druhou stovku vítězných zápasů. Všechny úctyhodné milníky by ale tenistka Serena Williamsová v noci ze soboty na neděli vyměnila za vyrovnání rekordu 24násobné šampionky Margaret Courtové. Na Flushing Meadows dostane brzy 38letá Američanka čtvrtou šanci v řadě. Vyjde to tentokrát?