Zacpané uši i meditace. Pochybovala jsem, přiznala šampionka US Open

Zmíněná chvíle nastala uprostřed druhé sady. Kanadská tenistka vedla 5:1 a zdálo se, že velmi snadno míří za premiérovým grandslamovým titulem.

ZPRAVODAJSTVÍ Ženské finále dvouhry US Open

Jenže 23násobná grandslamová šampionka Serena Williamsová se nevzdala, zakončila pár parádních výměn, konečně se v zápase mohla opřít o tvrdý servis. A rozpumpovala sebe i zaplněný Arthur Ashe Stadium.

Z nepříznivého stavu 2:5 se Američanka dotáhla na 5:5. Schylovalo se k dramatu...

... jenže koncovku druhého setu lépe zvládla méně zkušenější Andreescuová, jež se nakonec radovala z výhry 6:3 a 7:5.

„Tehdy to byly opravdu náročné chvíle. Bylo těžké odstřihnout se od všeho kolem a soustředit se pouze na svůj výkon. Jsem ale na sebe pyšná, jak jsem to nakonec zvládla,“ řekla Andreescuová.

VIDEO: Serena bez rekordu. Na US Open uspěla Andreescuová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O čem ještě mladá šampionka US Open mluvila?

O stavu 5:5 ve druhém setu. „Měla jsem pochybnosti. Nabádala jsem se, abych hlavně zůstala u stanovené taktiky. Ona (Serena Williamsová) začala hrát daleko lépe, navíc jí pomohlo i publikum.“

O nervozitě. „Před zápasem na mě dolehla. Víc než kdy jindy. Vždyť jsem hrála finále grandslamu, navíc proti Sereně.“

O loňském finále mezi Serenou W. a Naomi Ósakaovou. „Na loňské finále jsem nekoukala. Pouze jsem si dnes ráno pustila sestřih nejlepších momentů, abych věděla, co čekat. Chtěla jsem hrát na podobné úrovni jako Naomi.“

O podobném stylu hry, který se Serenou W. předvádí. „Tvrdý servis je naší výhodou. Rády hrajeme agresivní údery v krátkých výměnách.“

O meditaci před finálovým zápasem. „Jo, zase jsem to dělala. Praktikuju to celý turnaj. Dostanu se do situací, které si myslím, že by mohly během zápasu nastat. Pak se je snažím vyřešit. Myslím si, že největší zbraní je být dokonale připravená.“