Rodiče přinesli štěstí. Jak duo K+S s noblesou dokráčelo k další trofeji

Pro Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou není čtyřhra podružnou disciplínou. Ilustruje to citace prvně jmenované tenistky, která poté, co si v deblovém semifinále Wimbledonu premiérově vyzkoušela centrální dvorec slavného areálu, pronesla: „Byl to asi největší a nejvýjimečnější zápas mé kariéry. Zařadila bych ho i před všechny loňské singly.“