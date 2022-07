Plíšková se rozchází s trenérem Bajinem: Má hra se neposouvá, chci změnu

Plíšková spolupracovala s Bajinem od listopadu 2020, největšího úspěchu pod jeho vedením dosáhla loni ve Wimbledonu, kde hrála finále.

„Se Saschou jsme na začátku vyzkoušeli novou filozofii tenisu. Snažili jsme se do mé hry přidat několik nových prvků a vím, že to zafungovalo velmi dobře. Celkově to bylo skvělých dvacet měsíců s několika vzestupy a pády. Sascha mě hodně naučil a chci mu poděkovat za všechny ty měsíce dřiny, podpory a obětavosti,“ rekapituluje Plíšková v tiskové zprávě.

Rázný řez je reakcí na nepovedené období, které Češka momentálně zažívá. Aktuální sezonu zahájila později kvůli prosincové zlomenině pravé ruky a nastřádala v ní neuspokojivou bilanci 9:11. Na Roland Garros i nedávném Wimbledonu vypadla ve druhém kole, více než dva zápasy vyhrála jen ve Štrasburku, kde postoupila do semifinále.

Před částí sezony na tvrdém povrchu, která vyvrcholí v září na US Open, se tak chce bývalá světová jednička, dvojnásobná grandslamová finalistka a vítězka 16 titulů na okruhu WTA znovu nastartovat.

„Bylo mi velkou ctí a potěšením s Kájou pracovat. Je mi líto, že jsem jí nemohl pomoci více, ale jsem velmi vděčný, že jsem ji mohl připravovat a poznat ji také o něco více jako člověka. V její profesi i v životě jí přeji jen to nejlepší,“ sdělil Bajin.

Společně s ním opouští tým Plíškové i kondiční trenér Marino Bašič. Jeho místo zaujme Brit Jez Green, který v minulosti připravoval Andyho Murrayho, Tomáše Berdycha, Dominica Thiema nebo Alexandra Zvereva.

Když Bajin, bývalý kouč Japonky Naomi Ósakaové či Američanky Sereny Williamsové, k Plíškové v listopadu 2020 nastoupil, vyhlásil: „Naše cíle se dají vyjádřit jednoduše. Rád bych, abychom společně vyhráli několik grandslamů.“

Vytáhlá Češka si od počátku spolupráci se svalnatým trenérem se srbsko-německými kořeny pochvalovala, cenila si jeho profesionálního i pozitivního přístupu. Jenže kýžené výsledky se nedostavily.

Plíšková v pondělí přišla o body za loňské finále Wimbledonu a klesla v žebříčku na 15. pozici. Zpátky vzhůru se bude škrábat pod vedením nového trenéra, jehož jméno zatím neoznámila.