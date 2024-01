ONLINE: Souboj největších favoritů. Djokovič čelí rozjetému Sinnerovi

11 hodin a 22 minut.

Pouze tolik času strávil Sinner na kurtu během pěti utkání, ve kterých vždy dominoval ve třech setech. Naopak jeho o čtrnáct let starší soupeř zápolil v Melbourne už přes patnáct hodin. Přestože jde o souboj hráče s rekordními 24 grandslamový tituly s protivníkem, který na svoji první velkou kariérní výhru zatím čeká, favorita lze vybírat jen těžko.

Tak například oficiální stránky Australian Open věří Italovi. „Bude chtít věhlasnému soupeři ukázat, že Alcaraz není jediným ze své generace, kdo může na grandslamu překonat velikána,“ predikuje web a zároveň tipuje výsledek utkání: Sinner vyhraje ve čtyřech setech.

Oba soupeři se spolu utkali v soutěžním mači celkem šestkrát, přičemž čtyřikrát se radoval Djokovič. Z posledních tří zápasů však Ital na Srba vyzrál dvakrát, naposledy před dvěma měsíci v Davis Cupu, kde Djokovičovi oplatil porážku z finále Turnaje mistrů.

Srbský tenista Novak Djokovič se natahuje na forhend ve čtvrtfinále Australian Open.

„Je zřejmé, že tu má neuvěřitelné výsledky, bude pro mě potěšením proti němu hrát,“ připomněl Sinner deset soupeřových titulů na prvním grandslamu sezony.

„Bude to těžké, to vím,“ poznamenal. „Ale můžu kontrolovat pouze to, co se dá. Dám do zápasu 100 procent, budu mít správný přístup a bojovat o každý míč.“

Djokovič v dosavadním průběhu turnaje ztratil celkem tři sety, v prvních dvou mačích s Chorvatem Prižmičem a domácím Popyrinem, následně pak až ve čtvrtfinále s Američanem Fritzem.

Souboj dvou vyčerpaných

„Jsem teď absolutně zničený. Už na konci druhého setu jsem se cítil fyzicky vyčerpaný,“ hlásil po čtvrtfinále s Polákem Hurkaczem Medveděv, pro nějž šlo o druhou pětisetovou bitvu na letošním Australian Open, jelikož už ve druhém kole zachraňoval svoje pokračování proti Finovi Ruusuvuorimu.

V tomto ohledu si ale nemají semifináloví soupeři co závidět.

Zverevovi sice stačily na Španěla Alcaraze čtyři sady, v předchozím průběhu turnaje však sehrál plnou porci setů proti Britovi Norriemu i Slovákovi Kleinovi.

„Je samozřejmě nesmírně obtížné s ním hrát, o tom není pochyb, je to právě teď jeden z nejlepších hráčů na světě,“ vyjádřil se ke svému protivníkovi Němec, jenž s Medveděvem prohrál šest z posledních sedmi duelů.

Celkově se utkali osmnáctkrát, přičemž Rus odcházel jako vítěz v jedenácti případech. Na grandslamu však jde o jejich vůbec první setkání.

Německý tenista Alexander Zverev odehrává bekhend ve čtvrtfinále Australian Open.

Zverev čeká na účast ve finále grandslamu od roku 2020, kdy padl v zápase o titul na US Open s Rakušanem Thiemem. Medveděv prošel do finálové fáze největších turnajů už pětkrát, z toho dvakrát na Australian Open. Slavil však jen jednou, a to v roce 2021 po vítězství nad Djokovičem na US Open.