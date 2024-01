Bláznivý klub 2195. Djokovič po kolapsu: Byl jsem šokovaný, jak špatně hraju

„Naprosto zaslouženě, totálně mě přehrál, až jsem byl šokovaný z toho, jak špatně hraju. V prvních dvou setech jsem nepředvedl skoro nic,“ uznal pak Djokovič na tiskové konferenci.

Jeho prohra je jedním z největších překvapení turnaje.

Vždyť 36letý Srb v Austrálii posbíral deset grandslamových trofejí, před pátkem měl fantastickou bilanci 10:0 v semifinále i finále. Jenže proti Sinnerovi se zhroutil. „Tohle byl jeden z nejhorších grandslamových zápasů, jaké jsem kdy hrál. Alespoň co si pamatuju,“ smutnil.

„Melbourne mám rád, je to speciální město, získal jsem tady nejvíc grandslamů. Snad se sem ještě vrátím. Moje série tady byla neskutečná, ale někdy skončit musela.“

Ihned po utkání se však vyloupla ještě jedna, mnohem bláznivější statistika.

Pamatujete na Djokovičovu prohru ve finále loňského Wimbledonu? Jiný mladík Carlos Alcaraz ukončil jeho neporazitelnost na travnatém majoru, která trvala 2195 dní.

Mužská světová jednička v posledních letech vládla i na Australian Open, dlouhou šňůru vítězství mu stopnul až Sinner.

Víte po kolika dnech?

2195.

Jannik Sinner slaví triumf v semifinále Australian Open.

„Absolutně nevím, co na to říct,“ divil se Ital. „Kéž by nám výhry vycházely bez snahy jen podle takových čísel,“ smál se.

Sinner si samozřejmě v úvodu utkání Djokovičovy herní nepohody všiml a hned od prvního míčku se ho snažil trápit. „Netrefoval balony, špatně se pohyboval a přišlo mi, že ani není tak soustředěný. Když máte v tenise špatný den, je těžké odejít ze zápasu jako vítěz,“ podotkl 22letý Ital.

V utkání využil šest z jedenácti brejkbolů, zatímco Djokovič si příležitost k zisku soupeřova servisu nevybojoval ani jednou. „Jannik byl na podání absolutně dominantní. Když víte, že nečelíte brejkbolům, můžete pak více riskovat na returnu, což on dost často dělal a dařilo se mu. Já byl ve všech směrech podprůměrný,“ přiznal Djokovič.

Srb byl na servisu stoprocentní jen ve třetí sadě, kterou kvůli absenci brejku rozhodoval až tiebreak. Rozjetý Sinner si v něm dokonce vybojoval mečbol a sahal po vítězství 3:0 na sety, jenže rázný forhend napálil pouze do sítě. Djokovič následně využil příležitosti a zápas poslal do čtvrtého dějství.

„Není to snadné, jste tak blízko a najednou hrozně daleko. Ale myslel jsem na to, že pořád vedu 2:1 a soustředil se na svůj výkon,“ popsal Ital.

Australian Open Příloha iDNES.cz

„Ve třetím setu jsem trošku zvedl úroveň, bojoval jsem, ale ve čtvrtém to zase nebylo ono. Snažil jsem se zůstat klidný a zároveň trošku zlepšit svou hru, což nevyšlo,“ litoval Djokovič. „Ale musím přiznat, že jsem se necítil sám sebou už v předchozích kolech.“

Sinner porazil Djokoviče už ve třetím střetnutí z posledních čtyř. Loni ho na podzim přemohl ve skupině Turnaje mistrů, v boji o titul mu v Turíně podlehl, ale o pár dní později ho znovu překonal v důležitém semifinálovém zápase Davis Cupu, ve kterém s italským týmem nakonec slavil titul.

„Pro mě bylo obrovské privilegium, že jsem proti němu na konci minulého roku hrál za deset dní hned třikrát,“ líčil Sinner nadšeně. „Můžete s ním trénovat, ale zápas je prostě něco jiného. Asi mi to dost pomohlo, ale přece jen grandslam je psychicky mnohem náročnější. O to víc jsem rád, že jsem utkání zvládl.“

Objetí Novaka Djokoviče a Jannika Sinnera po vzájemném střetu v semifinále Australian Open.

Djokovič umění svého soka několikrát vyzdvihl, před novináři chválil Sinnerovo zlepšení. „Je agresivní, zpřesnil podání. Dobře točí míčky a zvýšil i rychlost. On byl vždy velmi klidný a vyrovnaný na kurtu, ale myslím, že se možná až moc snažil vyhrát velké zápasy. Teď se všechno spojilo.“

A tak tenisový velikán věří, že by 22letý Ital mohl v neděli nad hlavu zvednout svou první grandslamovou trofej.

On sám bude finále jen smutně sledovat, z Melbourne letos překvapivě odcestuje bez trofeje. Přitom útočil na 25. grandslamový titul, kterým by se odpoutal od Margaret Courtové a vytvořil absolutní rekord.