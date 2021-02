Macháč v obří aréně trápil soupeře z Top 10. Šikovný kluk, ocenil vítěz

Matteo Berrettini, chlapík zocelený předloňským semifinále US Open a majitel tří turnajových titulů, chvílemi docela zíral.

„Soupeře jsem vůbec neznal, ale je to prima mladý kluk. Hrál nepředvídatelně, výborně se pohyboval,“ líčil Ital pro Eurosport. „Hodně bušil do forhendu, z bekhendu mi posílal ploché míče. Musel jsem opravdu bojovat. Těžký mač!“

Světová desítka ho zvládla poměrem 6:3, 6:2, 4:6, 6:3. Vážně se nadřela - a jméno dvacetiletého rodáka z Berouna si jistě uložila do paměti.

„Ze začátku jsem byl nervózní, kurt byl hodně velký, chvíli trvalo, než jsem se na něm zorientoval,“ pronesl Macháč o výsadě nastoupit v aréně Margaret Courtové: „Jako junior bych sem sotva dostal lístek.“

Pryč jsou teenagerské časy, proměňuje se v účastníka grandslamů. Premiéru si odbyl loni v Paříži, letos zvládl náročnější program: kvalifikaci v Kataru, pak čtrnáctidenní tvrdou karanténu v Melbourne.

„V Dauhá jsem měl za cíl postoupit, všechno další jsem vnímal jako bonus,“ řekl na virtuální tiskové konferenci.

Třeba to, jak prezentoval proti Berrettinimu.

„V prvním setu jsem měl šanci ho brejknout, bohužel jsem ji nevyužil. To mě hodně mrzí, šancí v něm bylo víc, mohl jsem ho dotáhnout aspoň do tie breaku,“ vyčítal si. „Druhý set hrál dobře, tam to bylo bez šance, ve třetím jsem byl lepší, jenže jsem nezvládl začátek čtvrtého. Zahrál zkušeně, ukázal, proč byl už osmý na světě.“

Matteo Berrettini během zápasu druhého kola Australian Open.

Pro vysokého Itala jsou střetnutí proti členům elity celkem běžná věc, Macháč dosud takto dobrého protivníka nevyzval; předtím byl jeho nejvýše postaveným soupeřem Taylor Fritz.

„Ale nebyl jsem vyklepanej,“ řekl. „Šel jsem ho potrápit, zkusit vyhrát zápas - věděl jsem, že herně na to mám. Nervózní jsem byl jen z prostředí, ale pak jsem si zvyknul a odehrál dobrý zápas.“

Přítomní fanoušci to ocenili. Však si některé Macháčovy údery vyloženě volaly o aplaus! „Takové rány hraju při tréninku nebo na menších turnajích, kde není televize. Tak jsem si říkal: Když to umím, proč to nezahrát.“

Po vyřazení je jeho hlavním cílem dát do kupy kotník, který si kuriózně poranil těsně po příletu, kdy rozespalý vstával uprostřed noci a nešťastně došlápl na nedokrvenou nohu; pokud se vykurýruje, plánuje účast na dvou turnajích v Kazachstánu.

Bez ohledu na nejbližší program má ale za sebou dost úspěšnou misi. Nabral sebevědomí, poskočí zhruba ke 170. místu žebříčku, vydělal v přepočtu asi 2,5 milionu korun hrubého.

„Jsem rád, že jsem si odvezl 70 bodů, což je hodně na jednu akci. Super! A ty peníze jsou neskutečné. Za mě úplně skvělý turnaj,“ jásal.

A snad ještě víc ho hřeje následující věc: „Jsem rád, že jsem si mohl zahrát proti Berrettinimu. Koukal jsem na něj v televizi a obdivoval jeho forhend. Když jsem přišel na kurt, zjistil jsem, že se s ním dalo relativně v pohodě hrát. Jen bych na šanci na výhru musel předvádět bezchybný výkon jako ve třetím setu.“

Pokud takové konzistentnosti dosáhne, může být pro český tenis na grandslamech veselo zase i v mužské soutěži.