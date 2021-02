ONLINE: Plíšková a Muchová hrají v Austrálii druhé kolo, nastoupí i Krejčíková

O postup do třetího kola bude Karolína Plíšková bojovat na centrálním kurtu Roda Lavera. V prvním utkání na turnaji si česká tenistka v pohodě poradila s Italkou Jasmine Paoliniovou, kterou po necelé hodině přehrála ve dvou setech. Jak si povede tentokrát?

S Američankou Danielle Collinsovou, čtyřicátou tenistkou žebříčku, se Plíšková utkala naposled minulý týden na přípravném turnaji Yarra Valley Classic. Tehdy prohrála ve dvou tiebreacích. „Připravím se co nejlíp a půjdu do toho. Věřím, že mám zbraně na to ji porazit,“ prohlásila šestá hráčka světa.

Na úvod čtvrtečního programu hraje také Karolína Muchová, proti Němce Moně Barthelové je jasnou favoritkou. Zatímco Češce patří v žebříčku 27. pozice, její soupeřka figuruje ve třetí stovce světového hodnocení.

V prvním kole na Australian Open Muchová porazila Lotyšku Jelenu Ostapenkovou ve dvou setech. Podaří se jí vyhrát i dnes?

Třetí českou tenistkou, která se ve čtvrtek objeví na kurtu, je Barbora Krejčíková. Její zápas proti Jekatěrině Alexandrovové by měl začít přibližně ve 2:30. Role mírné favoritky patří Rusce na 32. pozici žebříčku.

Krejčíková, která je v hodnocení na 59. místě, si v prvním kole turnaje po velkém boji poradila s Číňankou Čeng Saj-Saj. Téměř dvě a půl hodiny dlouhý zápas získala ve třech setech.

Českou stopu ve čtvrtečním programu dvouhry uzavře Tomáš Macháč. Soupeřem 20letého mladíka bude desátý hráč žebříčku Ital Matteo Berrettini, zápas by měl začít zhruba ve 4:30. Macháč, kterému patří 199. místo světového pořadí, bude v duelu outsiderem.

Proti tenistovi z elitní desítky se mladý Čech utká poprvé. „Je to neskutečný soupeř. Jsem nadšený, že si s ním můžu zahrát,“ řekl. V prvním kole Macháč porazil Španěla Maria Vilellu Martíneze, jenž ve čtvrtém setu za stavu 2:1 pro Čecha zápas skrečoval.