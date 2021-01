Z 0:6 a 0:4 ke třem titulům v řadě. Mám teď vše pod kontrolou, cítí Sabalenková

Patnáct vyhraných zápasů v řadě, tři turnajové tituly, skok na sedmé místo žebříčku. V tenisovém světě momentálně nenajdete dámu s oslnivější formou, než jakou se pyšní Aryna Sabalenková. „Jsem opravdu šťastná, že pořád vítězím, udělám vše pro to, aby to tak zůstalo! Nikdo totiž nemá rád porážky,“ usmívala se běloruská tenistka poté, co dobyla úvodní podnik sezony v Abú Zabí.