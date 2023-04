Jsi jeden z nejneférovějších hráčů na světě. Zverev se opřel do Medveděva

Zverev více než tříhodinovou bitvu, v níž byl několikrát blízko vítězství, prohrál 6:3, 5:6 a 6:7. Medveděva následně v rozhovoru pro televizi Sky obvinil z nesportovního chování. „Je to jeden z nejneférovějších hráčů na světě. Pro mě jsou fair play a sportovní chování velmi důležité. Z toho ale on nemá nic,“ zlobil se olympijský vítěz z Tokia.

Německý tenista narážel především na dvě kontroverzní situace. Ve druhém setu za stavu 4:4 Medveděv dvěma dvojchybami pomohl Zverevovi k brejku a při odchodu na lavičku bez zjevného důvodu odstranil tyčku podpírající síť a položil ji na zem. Napomenutí za to od rozhodčího nedostal.

„Ve třetím setu za stavu 4:3 zase odešel na toaletu, i když na takovou pauzu vůbec neměl nárok. Bylo tisíc situací, kde měl pocit, že začínám hrát lépe, a tak zkoušel cokoli, aby s tím něco udělal. Z toho jsem jako sportovec mimořádně zklamaný,“ zlobil se Zverev.

Pětadvacetiletý německý tenista ruského původu nicméně přiznal, že byla jeho chyba, že se nechal chováním soupeře rozhodit. Ve druhém ani třetím setu nedokázal Zverev za stavu 5:4 s brejkem utkání dopodávat a v rozhodujícím tiebreaku, který prohrál 7:9, nevyužil dva mečboly.

„Jasně, je to plně moje chyba, to bylo z mé strany opravdu špatné. Byl to super zápas, ale samozřejmě bych už chtěl začít takové duely vyhrávat,“ řekl bývalý druhý hráč světového žebříčku, jenž se stále nemůže dostat do dřívější formy po loňském vážném zranění kotníku.

S o rok starším Medveděvem sehrál Zverev už čtrnácté utkání a utrpěl osmou porážku. „Je to úžasná rivalita. Ale jedním z důvodů, proč byli Roger (Federer) a Rafa (Nadal) tak oblíbení a jejich rivalita byla tak proslulá, bylo to, že k sobě byli neustále féroví. To se bohužel o něm (Medveděvovi) říct nedá a je to pro mě jako pro sportovce škoda,“ dodal rodák z Hamburku.