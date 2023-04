Rus Rubljov si v Monte Carlu došel pro nejcennější titul v kariéře

Pětadvacetiletý Rubljov se prvního triumfu na Masters dočkal na třetí pokus. Předloni si aktuálně šestý hráč světa zahrál finále v Monte Carlu a Cincinnati, pokaždé však podlehl ve dvou setech.

Proti Runemu musel Rubljov skóre otáčet nejen po první prohrané sadě, ale i v rozhodujícím setu. Devátého hráče světa pustil do vedení 4:1, ale dokázal vyrovnat a za stavu 6:5 rozhodl druhým mečbolem.

„Moc dobře si ta předchozí finále pamatuju. To jsem ještě nebyl mentálně dost silný. Když jsem prohrával, myslel jsem si, že už nemám šanci a psychicky šel dolů. Dnes jsem si říkal: i když prohraješ, prosím věř až do konce,“ řekl Rubljov. „Prohrával jsem 1:4 a 0:30 a odvracel brejkbol, ale nějak jsem to dal,“ uvedl.

Celkově si Rubljov připsal třináctý titul a první v sezoně. Rune promarnil šanci na premiérový letošní úspěch a nenavázal na loňský triumf z Masters v Paříži.