Zverev si může na Roland Garros aplikovat inzulín přímo na kurtu

Otázky vyvolaly záběry z osmifinálového duelu s Bulharem Grigorem Dimitrovem, při němž si šestadvacetiletý Zverev aplikoval injekci do pravého stehna na lavičce během pauzy mezi gamy. Po utkání si postěžoval, že není jasně stanoveno, jak může s ohledem na svou nemoc postupovat.

„Naposledy mi bylo řečeno, že se to počítá jako přestávka na toaletu. Tak jsem říkal, že ale možná budu muset čtyřikrát nebo pětkrát opustit hřiště,“ řekl po postupu do čtvrtfinále v rozhovoru pro Eurosport. „Ale na toaletu mám jen dvě přestávky. To znamená, že mi nebude dovoleno udělat něco, co je pro můj život nezbytné,“ dodal.

Původně mu prý bylo řečeno, že aplikace inzulinu na veřejnosti vypadá divně, jako kdyby dopoval. „Jsem diabetik od tří a půl roku. Pokud si nepíchnu inzulín, je můj život v ohrožení,“ zdůraznil.

V jednom z dřívějších kol na turnaji prý supervizor, který o jeho nemoci nevěděl, trval na přivolání lékaře. Také v duelu s Dimitrovem se Zverev musel o aplikaci inzulínu s rozhodčím dohadovat. „Říkal jsem mu: ‚Už se rozhodněte, co po mě chcete, ale neposílejte mě pořád tam a zpátky‘. Mělo by být jasně dané, co mám dělat,“ uvedl.

Zverev o svém onemocnění otevřeně promluvil v srpnu 2022. Diabetes prvního typu u něho lékaři diagnostikovali už v útlém dětství. Se stejnými problémy se potýká například i česká skeletonistka Anna Fernstädtová, u níž se cukrovka objevila krátce před olympijskými hrami v roce 2022.