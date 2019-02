Řekni, kde ti Němci jsou... Sáňkařský šampionát ovládli Rusové

Závody SP a ME v jízdě na saních v Oberhofu Muži: 1. Pavličenko 1:26,203 (43,231+42,972), 2. Repilov (oba Rus.) -0,044 (43,188+43,059), 3. Aparjods (Lot.) -0,181 (43,290+43,094), ...30. (v ME 24.) Lejsek (ČR) -2,655 (44,395+44,463).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 12 závodů): 1. Ludwig (Něm.) 598, 2. Pavličenko 588, 3. Loch (Něm.) 583, ...35. Lejsek 50. Dvojice: 1. Wendl, Arlt 1:21,951 (40,963+40,988) 2. Eggert, Benecken (všichni Něm.) -0,200 (41,154+40,997), 3. A. Šics, J. Šics (Lot.) -0,323 (41,159+41,115), ...15. (v ME 12.) Vejdělek, Pěkný -3,075 (42,534+42,492).

Průběžné pořadí SP (po 10 z 12 závodů): 1. Eggert, Benecken 895, 2. Steu, Koller (Rak.) 712, 3. Wendl, Arlt 698, ...13. Vejdělek, Pěkný 234.