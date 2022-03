Vzpěrač Rahimov dostal osmiletý trest za doping, přišel i o olympijské zlato

Osmadvacetiletý Rahimov, jenž má ve sbírce i zlato z MS z roku 2015, si už dříve odpykal dvouletý trest za užití anabolických steroidů z roku 2013, kdy ještě soutěžil za Ázerbájdžán. Tentokrát podle CAS ve čtyřech případech manipuloval se vzorky moči a odevzdal náhražku.

Jeho případ vyšel najevo v lednu 2021 v rámci vyšetřování Světové antidopingové agentury WADA nazvané „Operace Šíp“, která se zabývala nesrovnalostmi u odebraných dopingových vzorků ve vzpírání. Podle CAS mu trest vyprší v lednu 2029.

Soupeři na Rahimova upozorňovali už v minulosti a jeho světový rekord na olympiádě v Riu vyvolal rozruch.

Čistotu jeho výkonů otevřeně zpochybňoval například jeho egyptský rival Mohamed Mahmúd, jenž získal v kategorii do 77 kg bronz. Tomu by nyní mělo připadnout stříbro, na nejvyšší stupínek by se měl posunout Číňan Lü Siao-ťün, jenž by se tak stal trojnásobným olympijským vítězem. Poslední zlato získal vloni na OH v Tokiu v kategorii do 81 kg a v 37 letech se stal nejstarším olympijským šampionem mezi vzpěrači.