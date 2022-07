Pořadatele MS vodních slalomářů v Augsburgu trápí nedostatek vody

Organizátoři ale věří, že od čtvrtka to bude i díky nouzovým opatřením včetně provizorního vybudování betonové stěny na bočním rameni olympijského kanálu možné. Šampionát je na programu příští týden od 27. do 31. července.

„Pracujeme na tom, jak nedostatek vody vyřešit,“ citovala německá agentura SID starostku města Evu Weberovou.

Zmíněná betonová stěna by měla umožnit zvýšení hladiny na trati tak, aby se podařilo MS uspořádat. Představitelé města ale upozornili na možnost, že trať nebude možné dostatečně zatopit v případě, že množství vody v Lechu ještě opadne. „Nikdo nemůže zaručit, že se bude závodit,“ prohlásila Weberová.

Podle odborníků je v Lechu nejméně vody za několik desítek let. Veškerou vodu z řeky nelze do slalomářského kanálu odvést, protože by tím byla ohrožena příroda v dalších městských tocích.