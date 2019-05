Hluboká půda láká odbýt si kvalifikaci na Velkou pardubickou

„Loni jsme šli až červnovou druhou, ale letos vyběhneme už teď, protože pak má být sucho. Tak abychom byli v klidu,“ vysvětluje zkušený žokej Stromský.

Univerzálním cílem všech přihlášených, jichž je rovná desítka, bude kros na 5 800 metrů prostě bez zádrhelů absolvovat. Ne že by nešlo o umístění (kvalifikace je dotovaná 400 tisíci), ale závodit se bude možná až v cílové rovince, kde už se koním nemá moc co přihodit. Do té doby: komu to půjde, tomu to půjde.

„Pokud bude možné v závěru bojovat o vítězství, tak do toho půjdeme,“ přisvědčuje Stromský. „Ale hlavní je kvalifikaci v pořádku přejít a vyvarovat se nějakého karambolu. Naštěstí nás tam není moc.“

I. kvalifikace na Velkou pardubickou Číslo/jméno koně, jezdec:

1 Theophilos (Fr.), ž. Josef Bartoš

2 Ribelino (Fr.), ž. Andrew Glassonbury

3 Player, ž. Marcel Novák

4 Tzigane du Berlais (Fr.), ž. Jan Faltejsek

5 Eldorado (Něm.), ž. Lukáš Matuský

6 Stretton, ž. Niklas Lovén

7 Ter Mill, Jan Odložil

8 Chicname De Cotte (Fr.), ž. Jiří Kousek

9 Hegnus, ž. Marek Stromský

10 Dulcar De Sivola (Fr.), Josef Borč

Hegnus stejně jako říjnový vítěz Velké Tzigane du Berlais s Janem Faltejskem letos zatím jen trénovali. Což ovšem neplatí o třetím do party, Strettonovi se švédským jezdcem Niklasem Lovénem, jenž byl ve Velké (s Angličanem Thomasem Garnerem) třetí. 8. května Stretton obsadil druhou příčku v pardubické Úvodní cross country Koroka.

„Že šel dostih, mu pomůže,“ soudí Stromský. „Nevím, co cizinci, ale Francouzům by měla hluboká půda vyhovovat. Myslím, že to bude opatrná kvalifikace. Důležité bude, aby si kůň třeba někde nepřišlápl podkovu,“ konstatuje.

Vedle Strettona budou rozběhaní i Player s Marcelem Novákem a Chicname de Cotte s Jiřím Kouskem, který však dosud soutěžil jen ve francouzském Pau a Fontainebleau.