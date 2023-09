Žokejové Bartoš a Matuský budou chybět na startu letošní Velké pardubické

V dostihu na 6900 metrů půjde o pět milionů korun. Největším favoritem je podle aktuálních sázkových kurzů je Sacamiro, který po loňském třetím místě v této sezoně vyhrál třetí kvalifikaci a ve druhé byl těsně druhý. Poběží se startovním číslem 3, v jeho sedle bude pětinásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek.

Loňský vítěz Mr Spex odstartuje s třináctkou a dostihem ho provede Ir Patrick Mullins. Mr Spex letos zatím nepřesvědčil. První kvalifikaci vynechal.

„Před kvalifikací skočil na kámen a prorazil si kopyto. Kdyby první kvalifikace byla o tři, o čtyři dny později, tak bych ho asi běhat nechal, ale nechtěl jsem nic riskovat,“ řekl ČTK jeho trenér Luboš Urbánek.

Na třetí kvalifikaci byl jeho elitní svěřenec připravený, ale na podmáčené dráze začátkem srpna doběhl až osmý z devíti koní, kteří dokončili. „On nemá rád hluboko. Běžel po takovém podkladu už podruhé nebo potřetí a nikdy na tom nezaběhl. I žokej řekl, že na tom nechtěl utíkat, brzdil,“ uvedl Urbánek.

Po odpočinku si Mr Spex vedl v tréninku podobně jako loni. „To mě hodně uklidnilo. Jasně, že po té třetí kvalifikaci jsem z toho byl takový rozladěný. Nevěděl jsem, co byla příčina. Když jsme to všechno analyzovali, tak to byl ten hluboký podklad,“ řekl trenér. Je přesvědčený, že pokud nebude dráha bahnitá, loňský šampion se znovu může prosadit. „Věřím, že obhájí loňské vítězství.“

Ve startovní listině nechybí vítěz Velké pardubické z roku 2021 Talent, který má stejně jako loni čtrnáctku a svého stálého žokeje Pavla Složila. Před rokem proběhl cílem třetí.

Na rozdíl od minulého ročníku budou na startu koně ze zahraničí. Francouzského hnědáka Polinuita sice majitel odhlásil, ale ve startovní listině zbyli svěřenci irského trenéra Petera Mahera Jet Fighter a Alpha Male a koně ze Slovenska Kaiserwalzer a Royal Gino.

Velká pardubická bude tentokrát bez Bartoše, který se zranil v neděli v Meranu. Při pádu z L’Estrana si poranil záda. „Je tam fraktura tří příčných výběžků, a to znamená určitě měsíc léčení. Nepřipadá v úvahu, že bych se za dva týdny posadil na koně a absolvoval s ním Velkou pardubickou,“ uvedl Bartoš na webu Dostihový svět. V sedle Santa Klary ho nahradí Jan Kratochvíl.

Zranění nepustí na start ani Slováka Matuského, který měl být tentokrát v sedle Stukea. Velká pardubická odstartuje v neděli 8. října v 16:00.