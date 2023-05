První kvalifikace na Velkou pardubickou přilákala ostřílené matadory

I. kvalifikace na 133. Velkou pardubickou



Kdy: v sobotu 20. května Kde: dostihové závodiště Pardubice

Vstupné: základní 150 Kč, zlevněné (mládež do 18, studenti do 26 a senioři nad 60 let) 80 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, až 3 děti) 400 Kč, děti do 10 let zdarma

1. dostih 13.00

2. dostih 13.35

3. dostih 14.10

4. (hlavní) dostih 14.45

5. dostih 15.20

6. dostih 15.55

7. dostih 16.30