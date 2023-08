Třetí kvalifikace na Velkou pardubickou: Sacamiro si poradil s deštěm i soupeři

„Ve stáji máme šikovnou ošetřovatelku, která na Velkou pardubickou našije nové doplňky. Ale říkala, že to bude drahé,“ referovala trenérka vítězného 10letého hnědáka Eva Petříková s úsměvem.

Sacamirovi věřili před dostihem i sázkaři a pasovali ho do role největšího favorita tohoto kvalifikačního dostihu, jenž měřil 5 800 metrů, tedy o 600 metrů více než ten minulý. Před třetí kvalifikací trochu panovala obava, zda subtilnějšímu koni přece jen deštěm rozměklý terén nebude ubírat síly rychleji, než by bylo potřeba. Akcelerace, jakou předvedl v cílové rovině, a způsob, kterým přešel přes do té doby vedoucího Talenta, šampiona Velké z roku 2021, však byly razantní a po porci takřka šesti kilometrů v extrémních podmínkách nevídané.

„Loni jsme se poučili, něco v tréninku udělali jinak a pomohlo to. Teď si Sacamiro odpočine a pak začneme ladit formu na Velkou pardubickou. Teď už víme, že je jedno, zda poběží na pevném, nebo měkkém podkladu, on to prostě dá,“ řekl asistent trenérky a její manžel Radim Petřík.

V malé stáji v Beňově na Přerovsku mají na starosti pouze šest dostihových koní, tréninku se věnují po práci. Pro rodinné prostředí jezdeckého oddílu je takový úspěch, navíc s koněm českého chovu, velkou satisfakcí a zároveň podpůrnou injekcí do budoucna.

„Dostih byl těžký, protože nám počasí uprostřed léta předvedlo kotrmelec. Nakonec však bylo všechno férové. Kůň prokázal, že si poradí i v těchto náročných podmínkách,“ řekl jeho žokej Jan Faltejsek.

Na druhém místě skončili výše zmíněný Talent s žokejem Pavlem Složilem. Do pětice nejlepších se pak vklínil pouze jeden valach zahraničního chovu, a to Star vedený žokejem Martinem Liškou na třetím místě. Za ním finišoval Player (ž. Novák) a dva svěřenci trenéra Stanislava Popelky Zataro (ž. Tůma) s Lombarginim (j. Vyhnálek). Loňský vítěz Velké, Mr Spex, jenž do sezony tímto startem teprve vstupoval, docválal osmý.

Do cíle kvalifikace se kvůli pádu nedostali dva koně: Stuke, který žokeje Velka „vysadil“ na Velkých zahrádkách, a slovenský zástupce Royal Gino, z něhož se jezdkyně Polesná, v tu chvíli v nadějné pozici, poroučela na Velkém anglickém skoku. Opravu, která je zároveň poslední šancí kvalifikovat se do Velké pardubické, budou mít koně a jezdci 2. září, kdy je na programu závěrečný kvalifikační dostih. Na vrchol sezony se dosud úspěšně kvalifikovalo jedenadvacet koní.

Ale ještě zpět k uplynulému víkendu. Vedle půlmilionové kvalifikace byla štědře dotovaným závodem také Cena Registany pro klisny, v pořadí sedmý dostih mítinku. Největší díl ze 120 tisíc si pro sebe ukousli žokej Jan Kratochvíl s pětiletou Gianninou, již připravuje trenérka Helena Vocásková.

„Bylo to přesně počasí pro ni,“ podotkl majitel Gianniny Josef Dufek, jinak též vlastník FK Mladá Boleslav. „Půjde kobylí cestou. Víme, že je výborná skokanka a vytrvalkyně, ale nebudeme na ni tlačit.“