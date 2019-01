UFC plní list pro Prahu, Češi ani Slováci ale nepřibývají

Že se UFC poprvé představí v Praze, bylo jasné už listopadu i s tím, že nebude chybět jediná česká zástupkyně v organizaci Lucie Pudilová. „V kladném slova smyslu je to šílené, protože to bude něco extra. Mám radost,“ říkala Pudilová v prosinci. Nyní už ví, že se utká s Liz Carmoucheovou v muší váze (do 56,7 kg).

Hojná diskuse v prostředí bojových sportů, kdo z Čechů nebo Slováků by ji mohl doplnit, před koncem ledna stále neustala.

Odpověď je totiž prostá - UFC žádné domácí jméno dosud nepřidala.

Vydala se širším „evropským směrem“, hlavní zápas obstará Polák, představí se Nizozemec, Rus, Angličan i Švéd. Nemusí se totiž bát, že by o akci v Praze nebyl zájem, O2 arena je už vyprodaná, o televizní přenos se postará Nova Sport.

„Myslí si, že Čechy nepotřebují, to je mínus,“ citoval názor Karlose Vémoly slovenský web sport7.sk. Vyvstává také otázka, jaká bude atmosféra v areně, když nebudou mít Češi (a Slováci) při první přímé zkušenosti s UFC možnost fandit „domácím miláčkům“.

V tomtéž rozhovoru Vémola také prohlásil, že by nabídku UFC na Prahu, pokud by přišla, nepřijal. Prý by se už nestihl řádně připravit.

V rozhovoru pro Sport řekl momentálně nejúspěšnější český zápasník Jiří Procházka, že nabídku od UFC měl, ale odmítl ji, protože má stále platnou smlouvu v japonské organizaci Rizin. V asijské zemi chce nejdříve dobýt titul, o který si hlasitě řekl na přelomu roku, když přidal další vítězství.

Zda se nějaký český nebo slovenský zástupce kromě Pudilové v Praze nakonec představí, je nemožné odhadovat, jednání UFC probíhají v módu utajení. Nicméně zástupci bohaté organizace se objevili 27. prosince na akci organizace XFN, kde vedle boxerského utkání Marpa a Rytmuse svedli MMA zápasy Čech Patrik Kincl, Slovák Ivan Buchinger nebo česky mluvící Kazach Machmud Muradov. Tedy talentovaní a nadějní reprezentanti.

Pozorovala UFC potenciální bojovníky? Nebo čistě pragmaticky zjišťovala, jak funguje O2 arena při pořádání velké akce? Na otázku iDNES.cz, koho by mohla sledovat, odpověděl Vémola v prosinci po vlastním zápase, že šanci má Muradov.



UFC si ovšem doteď vystačila bez dalších domácích zápasníků. Kdo se tedy v Praze vedle Pudilové určitě objeví?



Hlavní zápas večera obstará světová čtyřka v polotěžké váze (do 93 kg) 35letý Polák Jan Blachowicz se sedmičkou z Brazílie 35letým Thiagem Santosem. Polák z deseti zápasů v UFC od roku 2014 vyhrál šestkrát, Brazilec prohrál pětkrát ze sedmnácti bojů.

V těžké váze (do 120,2 kg) se utká 30letý Nizozemec Stefan Struve (v UFC 12-9, série tří porážek v řadě) a 33letý Brazilec Marcos de Lima (v UFC 5-3). V pérové váze (o 65,8 kg) se představí 30letý Švéd Daniel Teymur (v UFC 0-2) a 26letý Angličan Chris Fishgold (v UFC 0-1)

Bantamovou váhu (do 61,2 kg) zastoupí souboj 34letého Američana Johna Dodsona (v UFC 9-5) a 25letého Rusa Petra Jana (v UFC 3-0). Ve velterové váze se utkají 37letý Brazilec Michel Prazeres (v UFC 10-2, osm výher v řadě) a 31letý Rus a bývalý šampion organizace M-1 Global Ramazan Jemejev (v UFC 3-0)

V polotěžké váze se utkají také 26letý Rus Magomed Ankalaev (v UFC 1-1) a stejně starý Srb Darko Stošič (v UFC 1-0), který v roce 2014 prohrál v Česku s Jiřím Procházkou v organizaci GCF, nebo 33letý Američan Gian Villante (v UFC 7-7) a 23letý Polák Michal Oleksiejczuk (po jeho jediném zápasu v UFC byl Oleksiejczuk pozitivně testován na zakázanou látku).