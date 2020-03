Špičkový šachista cítí křivdu. Turnaj kandidátů musí začít znovu, žádá

Turnaj byl ve čtvrtek po polovině programu přerušen s tím, že výsledky platí a bude se dohrávat, až to situace s pandemií dovolí. Radžabov ale žádá, aby byl do turnaje znovu zařazen, aby se hrálo v devíti a dosavadní výsledky byly anulovány. Chystá se kvůli tomu spojit s právníky.



„Bylo by to férové rozhodnutí. Šachy jsou moje profese. Několik měsíců jsem se na ten turnaj se svým týmem připravoval,“ řekl vítěz loňského Světového poháru a devátý hráč světového žebříčku.

Radžabov už na začátku března varoval, že vzhledem k šířící se nákaze může být problém třítýdenní turnaj dohrát.

„Viděl jsem, co se děje ve světě, jak se ruší jedna akce za druhou, ale představitelé FIDE tvrdili, že šachů se to netýká. Když 16. března ruský ministr sportu zakázal sportovní akce, prohlásili, že se to netýká těch, které už začaly. V té době přitom proběhlo jen slavnostní zahájení,“ popsal zákulisí turnaje.

„Průmyslová odvětví počítají miliardové ztráty a my nemůžeme odložit jeden šachový turnaj? Všechny sportovní akce byly odloženy dřív než šachy,“ připomněl, že turnaj v Jekatěrinburgu byl v tomto týdnu jednou s posledních sportovních událostí.

Mrzí ho, že FIDE se mu za situaci ani neomluvila, a také to, že ho nepodpořil nikdo z předních šachistů. „Kdyby se ke mně přidal (největší favorit Američan) Fabiano Caruana nebo (norský mistr světa) Magnus Carlsen, asi by se nehrálo,“ myslí si Radžabov.